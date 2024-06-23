韓星都在背超火「波士頓包」　NIEEH、STAND OIL韓國必買8家品牌

文／美人圈

近期的時裝周、明星私服中都可以看到大包回歸的趨勢，特別是這種圓滾滾的波士頓包、保齡球包型更是超火，這次帶來2024春夏8款必買的韓國包包波士頓包品牌，Margesherwood、Matin Kim火到代購一包難求，NIEEH、STAND OIL連BLACKPINK Jennie、LE SSERAFIM許允眞都搶背，快一起往下看！

2024韓國必買包包品牌

1：Carlyn

喜歡芭蕾風、甜美風格的話一定會愛！Carlyn這款保齡球包最特別的就是在手柄的皺褶設計，可以自由伸縮長度，變成手提或肩背，更可愛的是下面的抽繩可以綁成蝴蝶結，完全征服少女心。

▲Carlyn Tia保齡球包。（圖／Carlyn）

Carlyn的保齡球包也有多種不同配色及尺寸，不僅甜美、也可以搭配出甜辣風格。

2：Margesherwood

第一款就是Margesherwood，品牌最火的就是這款波士頓包，不僅造型小巧可愛，還有牛皮及麂皮材質可以選擇，其中被韓國部落客背紅的就是這款棕色麂皮，復古感十足又好搭配。另外今年新出的Soft Bowling系列是更加柔軟的保齡球包型，還帶著一個愛心的小吊墜，多彩的配色也相當適合春夏。

▲Margesherwood 波士頓包。（圖／IG@betweenmargesherwood）

3：NIEEH

BLACKPINK Jennie先前在私服中多次背上NIEEH的包包，因為看起來太愛了，甚至還有NIEEH是Jennie與朋友自創的品牌的傳言！也因為這樣，讓NIEEH在成立短短5年時間就成為韓國最具代表性的品牌之一。這款保齡球包也是被BLACKPINK Jennie欽點帶火的包款，拿過黑白兩款、官網都瞬間完售！

▲Jennie日前拎NIEEH保齡球包。（圖／notagshop）

NIEEH這款保齡球包比較特別的是在包包外側有一節露出的標籤，是一個比較有辨識度的小設計，純素的皮革手感柔軟、也相當耐用，圓潤的外型也相當可愛。

▲NIEEH這款保齡球包在拉鍊處有標籤吊飾。（圖／NIEEH）

4：NOTHING WRITTEN

NOTHING WRITTEN以非常高的時尚品味為名，這款保齡球包也是品牌的經典款，黑色、棕色都相當百搭，簡約又高級，不過時的基本風格也很適合通勤族，在韓國很受到白領階級的喜愛。

▲NOTHING WRITTEN 保齡球包是品牌經典款。（圖／NOTHING WRITTEN）

5：STAND OIL

早就爆紅到不行的STAND OIL也有推出這款波士頓包Chubby Bag，特別的是這是款可以肩背的設計，在外側也加入兩個復古又實用滿分的小口袋，還相當有造型感。

▲STAND OIL Chubby Bag。（圖／STAND OIL）

STAND OIL這款Chubby Bag也是LE SSERAFIM許允眞同款！因為今年蝴蝶結元素超紅，也有不少時尚博主會在包包提把下方繫上緞帶綁成蝴蝶結，悄悄增加甜美氛圍。

▲許允眞背Chubby Bag，在包包上掛滿蝴蝶結元素與可愛吊飾。（圖／IG@jenaissante）

6：Matin Kim

Matin Kim這款也是可以肩背的波士頓包型，兩側還有拉鍊小口袋的設計，實用度大增，前面的品牌標誌金屬牌也很有那種酷帥的街頭率性感，柔軟的皮革相當光滑細膩，更有精品質感。

▲Matin Kim VINTAGE LEATHER BOSTON BAG。（圖／IG@matinkim_magazine）

7：anoetic

anoetic在2024年推出新款波士頓包，這款包型會再更方正一些，有點像是比較紅的公事包型，卻不會太正式或太老氣，相反，很適合一些學院風的休閒風格。另外anoetic也跟眾多韓系品牌一樣，有推出許多可愛又質感的包包掛飾，可以為包包點綴並增加造型感。

▲anoetic新款波士頓包。（圖／anoetic）

8：fottsfotts

除了方方正正的保齡球包、波士頓包之外，細長的法棍包也是滿火的包型，韓國社群上討論度最高的品牌就是fottsfotts，除了一般尺寸之外，fottsfotts還有推出迷你款式，更加適合小個子女生，特別是酒紅色更是被許多穿搭博主背紅，幾乎人手一隻！

▲fottsfotts法棍腋下包韓妞都在背。（圖／IG@nohohon_、IG@da_hlia_）

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