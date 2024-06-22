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夏日保濕必學！化妝水搭「五水保養法」　輕鬆擁有水嫩美肌

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▲▼ 化妝水5招超實用 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲超實用的「五水保養法」可幫助做好夏日保濕。 (圖／翻攝自IG@laneige_kr、@haeny_gram)

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@xeesoxee、@aoihamada、@laneige_kr

每到炎熱的夏天，總是粗糙暗沉、毛孔粗大，還加上爆油大脫妝嗎？那可能是因為你的肌膚保水基底沒打好！在悶熱高溫和猛烈的紫外線夾攻下，夏天裡肌膚水分散失並不少於乾燥的冬季，保濕沒做好，容易造成肌膚油水不平衡。快運用每個人家裡都有的化妝水，搭配5種實用又有效的「五水保養法」，夏日保濕其實也能很簡單。

▲▼ 化妝水5招超實用 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃化妝水濕敷法

把化妝水拿來濕敷大家一定不陌生，不僅能為肌膚快速補水，手邊臨時沒有面膜時也能變身為個人化的保濕面膜。最簡單也最常見的作法就是將5片化妝棉以化妝水充分浸潤後，分別濕敷於雙頰、T字部位、下巴和額頭，讓肌膚喝飽水，再做後續保養動作。

＃保濕噴霧法

將蒸餾水裝進奈米噴霧器中，再按壓1～2下的化妝水於噴霧器內，在炎熱的夏天時，可於戶外活動時隨身攜帶，隨時幫助肌膚降溫。

▲▼ 化妝水5招超實用 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃降溫冰鎮法

有些人喜歡把化妝水拿到冰箱冰過再使用，尤其夏天用起來更冰涼舒爽，但時常拿進拿出，頻繁地溫度變化容易使化妝水變質，建議可先將化妝棉用化妝水完全浸濕後，裝在夾鏈袋或密封盒裡封起並放入冰箱冰鎮，就能達到一樣的冰涼使用感，更可幫助鎮靜舒緩曬後肌膚。

▲▼ 化妝水5招超實用 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃油水混調法

化妝水不只能單獨用，更能混合使用。皮膚比較乾燥時，可拿出自己平時慣用的精華油，滴於掌心和化妝水混合後，輕拍上全臉，再以掌心輕壓、溫熱，並可針對較乾燥的局部稍微加強按摩；習慣用化妝棉的人，也可以直接倒在化妝棉上混合，再用化妝棉輕擦按摩，不只透亮有感，潤澤感也更加乘。

＃完美底妝法

將化妝水噴在美妝蛋或粉撲上，再用來上底妝，能使底妝更加服貼、更吃妝，尤其是容易脫妝的夏天，更該留意肌膚的油水平衡，肌膚水分充足就能避免因太乾燥導致出油融妝的狀況發生。

【可搭配的補水好物】

▲▼ 輕盈保濕！夏季必備「補水神器」盤點 。（圖／品牌提供）

▲RMK 沁涼保濕美肌露，150ml，NT$1,450。

具有沁涼感的清爽舒適凝膠，具有保濕效果兼具潤膚功效，塗抹肌膚時能立即轉變為易於滲透角質層的水潤質地，輕鬆融入肌膚，迅速補給水分、給予保濕，使肌膚持續保有潤澤感，即使因空調等容易乾燥的夏季肌膚，也能保持全面滋潤保濕，調理出彈潤的好肌膚。同時沁涼的膚觸能為肌膚舒緩降溫，還帶有清新舒爽的沁涼薄荷&西洋梨香氣，非常適合容易脫妝的夏日妝前使用。

▲▼ 夏日保濕補水盤點 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲la prairie 魚子美顏噴霧，50ml，NT$6,000。

la prairie今年夏季限定推出奢華養膚噴霧，運用奈米乳化技術，將2大珍稀魚子成分「魚子水精露」、「魚子微米精萃」和保加利亞玫瑰精華、摩洛哥堅果油，融合為高滲透水霧滋養，將原本乳液質地奈米化為水包油基底的超小分子，按壓噴出就是霧化感的羽量水乳精華，能高效滲透，清涼爽膚，兼具輕盈保濕補水與滋養潤澤，方便攜帶的容量設計，讓你隨時隨地都能享受頂級保養。

▲▼ 夏日保濕盤點 。（圖／品牌提供）

▲YSL 極效活萃彈潤亮膚露，150ml，NT$3,200。

YSL全新極效活萃彈潤亮膚露因有著時尚淡粉色質感玻璃瓶身，被暱稱為「粉紅澎澎水」，蘊含天然橙花精萃、高達2.4%完美比例的維他命E&B3和玻尿酸保濕精華，有著深層保濕潤澤力，並可幫助修復肌膚屏障，質地宛如水凝露般輕盈絲滑，一抹化水不黏膩，卻擁有媲美精華液的保濕修護力，能迅速滲透肌底，幫肌膚喝飽水，使肌膚重現細緻柔軟、Q彈透亮。

關鍵字：

保養, 夏天, 夏季, 化妝水, 用法, 保濕, 濕敷, 噴霧, 冰鎮

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