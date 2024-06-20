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防曬要補塗？皮膚科醫師教判斷2關鍵　加碼「正確補塗法」才有效

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▲▼ 皮膚科醫師教「防曬正確補塗法」 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師提醒，正確補塗防曬才能真正為肌膚補上防護力。（圖／翻攝IG@ahc.official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG＠kkmmmkk、@goodal_official、@laneige_kr

大家都知道，想有好肌膚，做好防曬絕對少不了，但是許多人對於防曬到底要不要補塗，還是充滿問號。皮膚科醫師劉秀麗提醒，一定要學會「正確防曬」，她就從不同生活情況幫你分析是否需要補塗防曬，更進一步分享補塗防曬的正確方法，有化妝和沒化妝時的補塗法可不一樣，快來學學。

▲▼ 皮膚科醫師教「防曬正確補塗法」 。（圖／翻攝ＩＧ）

首先，劉醫師先針對通勤和戶外活動兩種情況，分別給出防曬產品挑選上和是否需要補塗的建議。

＃平時通勤：一般來說不需要補塗

如果是平日上班上課通勤，在紫外線指數大於3、小於6的情況下，早上可塗抹防曬係數SPF30的防曬，只要使用量夠，且沒有出汗和下水玩水，一天下來也不用特意補塗。若是不放心，可以結合像是戴帽子、撐傘等硬防曬。

＃戶外活動：需要定時補塗

如果是戶外活動，像是在戶外逛街、遊玩，而硬防曬遮得不夠嚴密的情況下，或是長時間坐在靠近窗邊辦公，則建議白天要塗抹SPF50的防曬產品，且每隔2～4小時要進行補塗。另外，戴口罩、皮膚容易出油、習慣性摸臉撐臉的人，也要補塗防曬，因為防曬膜會因摩擦、油溶而被破壞，一旦有漏洞，防曬力就會大打折扣。

▲▼ 皮膚科醫師教「防曬正確補塗法」 。（圖／翻攝ＩＧ）

而想要補塗防曬，劉醫師提醒「不要卸掉再塗，也不要直接噴防曬噴霧」，這樣不僅容易傷害皮膚，還可能白塗一場。她也針對有沒有化妝，分別建議防曬該如何補塗才對。

＃沒化妝的防曬補塗法

沒化妝的情況下，要補塗防曬前，可先使用面紙或不含蜜粉顆粒的吸油面紙輕輕按壓，吸走臉上的污垢和油脂，再用輕薄型防曬乳液進行補塗，建議容易被摩擦的部位，像是戴口罩會緊貼的顴骨部位，要多補塗一點。

▲▼ 皮膚科醫師教「防曬正確補塗法」 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃化妝後的防曬補塗法

有化妝的情況下，想要補塗防曬，不用特地去卸妝，劉醫師分享有2種方法可直接補塗。第一種方法可以使用帶有防曬係數的防曬粉餅或蜜粉直接補塗；第二種方式可選擇膚色、帶有修飾效果的防曬乳補塗，先擠出大概1粒綠豆大小的防曬乳，塗上需要補塗部位，防曬乳自帶的油份可以溶解底妝，稍微按壓一下，再用粉撲沾點防曬霜，輕輕按壓在補塗的局部，如果可以的話，最後再補上一層防曬粉餅或蜜粉會更好。

▲▼ 4款超人氣防曬新品！ALLIE史努比限定版 。（圖／品牌提供）

▲AHC 極致防禦零油光防曬棒，SPF50+/PA++++，14g，NT$750。

從南韓紅到全亞洲的AHC防曬棒，今年推出全新「小黑盾防曬棒」極致防禦零油光防曬棒，採用南韓醫美專研－Air零重力防曬黑科技，達到羽量級輕盈貼膚，全方位防護肌膚，且零負擔不黏膩，搭配抗油光礦物成分爐甘石粉和高純度積雪草修護成分，有效吸附多餘皮脂，清爽零油光，維持肌膚保濕，並鎮定舒緩曬後肌膚。

▲▼ 防曬新品盤點。（圖／品牌提供）

▲Melano CC 維他命C亮白UV精華乳，SPF50+/PA++++，50g，NT$420。

以高防曬係數搭配雙重維他命C誘導體、維他命E誘導體，在防曬同時修護肌膚、減少暗沉，實現水潤透明感，可作為加強每日早C晚A保養的關鍵步驟。還添加了雙效珍珠偏光控油粉體，能折射光線，有效修飾提亮膚色，同時可有效吸附多餘油脂，減緩油光狀況，並使後續底妝更服貼持久。

▲▼ 防曬新品盤點。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精輕水感UV防曬凝膠，SPF50+/PA++++，90g，NT$650。

首次採用富含水分的柔軟型聚合物，能打造出不黏膩也無負擔的輕盈薄膜，添加3種薏仁配方及桃金孃萃取液、蓼藍萃取液、維生素E、角鯊烷等美容成分，使肌膚充分潤澤保濕，搭配透明粉體，保護肌膚持續綻放透亮光澤，防護紫外線的同時，也防禦大氣中的微粒子，且防汗防水。

▲▼ 防曬新品盤點。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 物理性美白防曬乳，SPF35/PA+++，30ml，NT$2,350。

採用物理性防曬，成分天然溫和不刺激，含有洋甘菊、蘆薈等多種植物精華，更添加超級抗氧成分－薑黃與蓮葉、綠茶、當歸等修護成份，有效保濕、亮白的同時，舒緩滋潤肌膚，同時有效防曬黑，擦上去宛若一層亮白保養薄膜，輕透不悶熱不黏膩，即使是敏感性肌膚也適用。 

關鍵字：

保養, 護膚, 防曬, 補塗, 秘訣, 方法, 使用法, 塗法, 皮膚科醫師, 醫生

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