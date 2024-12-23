清新又性感！5款「玫瑰香水」推薦　讓人一聞就愛上

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

玫瑰神祕又迷人的地方在於它的花期短暫。雖然它的美麗稍縱即逝；但它的吸引力卻是永恆的。不少女生都抗拒不了玫瑰香調的香水，時而清新、性感，誰能不愛？盤點5款話題玫瑰香水，一次介紹給你。

#LANCOME 絕對完美玫瑰臻萃淡香精，#月影玫瑰，10,900元。

檀香獨特的香甜帶來夜晚月色下的靜謐，隨著千葉玫瑰的蜜香與果香逐漸呈現，再慢慢勾勒出層次鮮明的花香，香草的氣息延續著甜香與玫瑰的淡雅甜味，而低調深沉的沉香烏木讓尾韻悠遠綿長。

#Guerlain 摯紅幸運淡香精 新年金燦蜂印瓶，29,500元。

經典蜂印瓶瓶身化作艷麗的紅色，並飾有巴黎高訂珠寶設計師Francesco Truscelli精心打造的金蛇，象徵著榮耀及高貴，與瓶身的優雅曲線融為一體。全新限量香氛「摯紅幸運淡香精」，香氣軌跡從令人驚艷的生薑展開，接著鮮明浪漫的玫瑰花香綻放，最後在雪松與白麝香的沉穩氣息中完美收尾，專為歡慶新年而打造。

#MAISON W 1955 ROSE GARDEN 迷戀玫瑰淡香精。

這款香水如同剛剛採摘的花瓣，融合著甘甜的花蜜，散發出如絲綢般柔滑香氣。層次豐富而深邃的香調，前調是玫瑰蜜、佛手柑、萊姆和洋梨的獨特組合，帶來初戀般的甜美驚喜。中調則是小蒼蘭和茉莉的芳香，猶如情人間的呢喃私語，浪漫而溫柔。後調混合了琥珀、麝香和廣藿香，香氣持久而迷人。

#TOM FORD 私人調香系列 裸慾玫瑰，50ml，9,900元。

特別加入在清晨採摘的玫瑰萃取的精萃，能散發出帶有金色蜂蜜香調的豐富溫暖香氣。並加入珍貴的曼斯特玫瑰，展現特有溫暖、盛開的香氣，並加入白胡椒、粉紅胡椒和橙花香調。其中白胡椒和粉紅胡椒提取物為香水的柔和花香增添了振奮的活力感，與柏樹、佛手柑和薑黃萃取物組成的香精形成了鮮明的對比。

#Chloé 玫瑰晨語淡香精，50ml，5,150元。

香氣以充滿活力的明亮覆盆子拉開序曲，混合中突顯了玫瑰的感性，這款香水表達花朵的每一個面向，彷彿香氣在一天裡，捕捉到三個不同時刻香氣：同時喚起清晨的新鮮玫瑰，綠意盎然且略帶清新；正午盛放的玫瑰，豐富而深邃；進入夜幕，帶有奶油般的蜜糖玫瑰，餘韻繚繞。