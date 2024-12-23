桂圓紅棗茶5類人別喝　「經痛、感冒中」反而傷身

▲冬天喝熱飲最舒心，但要看下身體狀況是否適合。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

能在冷冷的天氣裡來杯熱茶，這種療癒感不但超滿足而且簡單，在冬天一向熱門的飲品「桂圓紅棗茶」不但無咖啡因製作方便，且甜甜好入口，受到許多人隨時都想來一杯，但其實有5種人是不適合飲用的，且喝太多可能療癒不成還反傷身。

桂圓含有鐵質、蛋白質與葡萄糖，能補充身體營養；紅棗除了鐵質蛋白質外，還有維生素Ｃ，對虛弱體質、胃口差或體力不佳的人也有保健效果，加上有淡淡甜味，是一款補血補營養的飲品，一般人喝非常好，但有以下5種情況建議避免。

常熬夜睡不好

如果工作常常加班熬夜，且還有睡不好，以及動不動就覺得身體很燥熱的情況，有可能是陰虛火旺體質；患有肝炎，有肝火旺、易口渴的狀況，常喝桂圓紅棗茶這種溫熱藥性的茶飲，容易火上加火反而更虛弱。

有經痛情況

經痛情況很普遍且成因複雜，但針對「寒瘀體質」與「濕熱體質」機率高的肌瘤、子宮肌腺症、慢性骨盆發炎的情形，無論是平常或生理期來臨時，都不適合飲用，以免加重症狀。

有消化問題

針對外食族、常應酬的商務人士，還有會胃食道逆流等消化系統不好的族群，因紅棗跟桂圓都還有糖分，會刺激胃酸分泌跟生痰，所以也應該要避免飲用。

糖尿病患者

甜甜好入口當然也就代表含糖，紅棗跟桂圓的甜度其實都不低，需要控制血糖的糖尿病患者，建議不要飲用，尤其是用喝的一下子就容易過量攝取。

急性發炎病症

有急性發炎像是發燒、感冒，或是皮膚發炎等症狀，也不適合喝桂圓紅棗茶，以免助長病勢，想喝的話等感冒好或是發炎狀況改善時再喝吧。