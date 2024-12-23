PUMA大勢薄底鞋Bella UT接棒！鬼塚虎聯名《原子小金剛》換黃靴超可愛

記者鮑璿安／綜合報導

薄底鞋熱潮直至2024年末還在繼續！繼續 SPEEDCAT之後，PUMA帶來全新力作 Bella UT，彎刀元素和橡膠鞋底加持出強烈記憶點。而Onitsuka Tiger鬼塚虎再度攜手《原子小金剛》展開驚喜合作，原子小金剛穿上鬼塚虎黃色靴款全新登場！





▲PUMA Bella UT 完美保留 Bella 系列的薄底廓形，更以上翻外底搭配招牌 Formstrip 彎刀元素。（圖／品牌提供）

PUMA Bella UT 完美保留 Bella 系列的薄底廓形，更以上翻外底搭配招牌 Formstrip 彎刀元素，營造出經典 DNA，而鞋頭貫穿麂皮，混合點狀橡膠鞋底異材質，眾多細節彰顯出鞋款的復古格調。腳感同樣舒適，採用SOFTFOAM+ 鞋墊作為支撐，走久也完全沒問題。這次一共帶來珍珠銀白、復古黃黑、夢幻粉白、經典白黑4種配色，特別推薦與長襪進行疊搭，營造出濃濃的Y2K風格。





▲Onitsuka Tiger與日本傳奇漫畫《原子小金剛》第二次聯名 。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger與日本傳奇漫畫《原子小金剛》第二次聯名，重新詮釋動畫中最經典的紅色靴子，換上鬼塚虎標誌性的黃色靴款，打造出 29 款服飾與配件，像是條紋刺繡融入到襯衫，涵蓋連帽衫與T-Shirt，並以仿舊處理技法，後背包也出現了可愛的人物吊牌，呈現濃厚的復古風格。