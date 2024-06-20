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眼霜順時針塗？皮膚科醫師曝6個「正確保養手法」　用錯反而傷肌膚

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▲▼ 皮膚科醫師曝6個「正確保養手法」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師提醒塗抹保養品的手法也會影響效果發揮。（圖／翻攝IG@ahc.official、@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@皮膚科劉姨

你是不是也習慣左右來回塗護唇膏？還在糾結眼霜該由前往後還是後往前塗？皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上提醒，這些保養手法都是錯誤的，不僅會讓保養效果打折扣，還可能反而造成反效果！她就分享6個正確護膚手法，從洗臉、塗保養品、眼霜到護唇膏的正確塗法全都一次告訴你。

▲▼ 皮膚科醫師曝6個「正確保養手法」。（圖／翻攝ＩＧ）

＃護唇膏要豎著塗

嘴唇張開，將護唇膏沿著唇紋豎直著塗，這樣可以讓膏體滋潤到唇部的每一個縫隙裡。

▲▼ 皮膚科醫師曝6個「正確保養手法」。（圖／翻攝ＩＧ）

＃眼霜用點塗

眼周的肌膚比較脆弱，不管是由後往前塗抹，還是由前往後塗抹，都會讓眼周皮膚受到拉扯力。劉醫師表示，其實眼霜要用點塗，取黃豆粒大小的份量，用無名指均勻揉搓一下，再用指腹點塗在眼周眼皮上就可以了。

＃洗臉前先洗手

劉醫師提醒，洗臉前要先洗手，再將洗面乳揉搓出泡沫，用按壓的方式上到臉部，鼻翼、下巴處輕輕打圈後，就可以沖洗了，注意整個過程不要超過1分鐘。

＃保養品按壓上臉

保養的塗抹方式也很簡單，首先用量要足夠，擠在手心後雙手均勻揉開，輕輕按壓塗上全臉即可。

▲▼ 皮膚科醫師曝6個「正確保養手法」。（圖／翻攝ＩＧ）

＃護手霜用量要夠

劉醫師建議，塗抹護手霜要大量，不要嫌厚重油膩，一隻手至少要用到一個硬幣大小，以輕拍方式塗上手後再按摩一下。

＃痘痘藥用棉花棒沾塗

痘痘藥膏別直接用手點塗，要用棉花棒沾取點塗，尤其像是刺激性比較大的藥膏，用棉花棒點塗在痘痘上，注意藥膏暈的範圍不要過大；而比較溫和的藥膏，點塗後還需要按摩一下，幫助吸收。

關鍵字：

保養, 護理, 手法, 保養品, 使用手法, 正確, 秘訣皮膚科醫師, 皮膚科

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