A醇擦對才抗老！皮膚科醫師教「正確使用」5秘訣　用量、頻率一次看

▲皮膚科醫師教正確使用A醇，讓你有效抗老不刺激。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝IG@ahc.official 、@innisfreeofficial

說到抗老，A醇可說是近年來最夯的抗老明星成分，不僅許多品牌紛紛推出A醇保養產品，討論度也連年上升，但如果是A醇新手或肌膚較容易敏弱的人，A醇使用不當很容易會帶來刺激，讓你想用又不敢用？皮膚科醫師劉靜就分享5招使用A醇的小秘訣，從使用量、頻率到搭配等各方面，教你正確使用A醇不踩雷。

＃慢慢開始，不要心急



從較低濃度的A醇開始使用，且一開始要少量使用，一周只使用1次或2次，看看自己的皮膚如何反應，如果產生刺激就停止，不要增加頻率，如果耐受，那頻率可以逐漸增加，增幅最多每周添加1個晚上，不要一開始就每晚使用。

＃在乾燥的皮膚上使用



滋潤的皮膚會增加A醇的滲透性，可能會更加刺激。

＃豌豆大小的量就足夠



全臉使用豌豆大小的量就足夠了，不要貪心用太多。A醇抗老是持久戰，不用急於短期大量使用，過度使用A醇可能會導致刺激和乾燥。

＃一定要塗保濕霜



使用A醇後，一定要塗抹保濕霜，減少乾燥，劉醫師推薦可以使用比平時更滋潤、質地更重的保濕產品。

＃暫時停止其他刺激成分



暫時停止使用所有其他可能會刺激的成分，像是維生素C、過氧化苯（BPO，又稱過氧苯甲醯）和AHA/BHA各種酸類，絕對不要一開始就一起使用，等你的皮膚能夠耐受A醇，可以再逐漸添加這些成分。

最後，劉醫師也提醒，A醇需要時間才能發揮作用，你可能在短短四周內開始看到一些小變化，但更顯著的變化通常需要幾個月的時間，一定要有耐心。