曬老又變黑！皮膚科醫師揭「3大防曬誤區」：用太少等於做白工

▲皮膚科醫師提醒，正確使用防曬產品才能有效防護肌膚。（圖／翻攝IG @laneige_kr、@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝IG@sachi_fujii_official、@ponyeffect_official

防曬不僅能防止肌膚變黑、長斑點，更是肌膚抗老的重要關鍵，但你的防曬真的做對了嗎？小心錯誤的使用方式、防曬觀念，讓你的防曬做白工。皮膚科醫師劉靜就指出常見的3大「防曬誤區」，教你有效防曬不曬黑、不曬老，快來看看你是否都做對？

NG 1：只有出門或出大太陽時才需要塗防曬霜？



即使在室內，窗戶的玻璃可以擋住一部分中波紫外線，但有80%的長波紫外線能夠穿透雲層和窗戶，而長波紫外線的輻射會傷害皮膚的膠原蛋白，導致皮膚暗沉。《新英格蘭醫學期刊》上就有一篇文章揭露，一名長途貨車司機面向窗戶的左臉，與右半邊臉相比，靠窗的半邊臉部有明顯的日曬損傷。

NG 2：依賴化妝品的防曬力就好？



不少人化妝前不塗抹防曬產品，只依賴化妝品的防曬，但劉醫師提醒，化妝品的防曬力通常是不夠的，儘管很多化妝品上都有標明SPF係數，但很多人都不知道，需要用到約半茶匙的量，才能達到包裝上聲稱的SPF保護力。重點是，大多數人用不到這麼大量的底妝產品，而且許多粉底類化妝品，只含有單一種類的化學防曬成分，防曬值也相對很低，不能提供廣譜保護。建議上妝前還是要先使用防曬產品，才能真正達到有效防護。

NG 3：防曬霜有擦就有效，只塗一點也可以？



有些人會因為防曬霜使用感很差，覺得黏膩又厚重，就只塗一點點。劉醫師指出，質地和膚感不好的防曬，就算有再好的成分和防曬力，都很難讓人按量堅持使用，但防曬用量不夠，防曬力也就不夠，無法達到標明的防曬係數。建議還是要找尋適合自己肌膚和質地輕薄的防曬產品，讓自己能足量塗抹又有好的使用感。

【2024防曬新品推薦】

▲SHISEIDO 安耐曬水嫩寶貝敏感肌防曬凝膠，SPF35/PA+++，90g，NT$790。



安耐曬專為敏弱肌與6個月以上幼兒設計的「敏感肌系列」，今年推出全新升級版，全新質地更清爽舒適不乾澀，添加親膚保濕複合成分，預防肌膚乾燥。其中「水嫩寶貝敏感肌防曬凝膠」是物理防曬，採用連嬰幼兒也能天天使用的低敏感、低刺激配方，有著保濕水潤的凝膠質地，降低肌膚負擔感，能賦予敏弱肌和嬰幼兒潤澤防曬保養。

▲KOSE 雪肌精輕水感UV防曬凝膠，SPF50+/PA++++，90g，NT$650。



首次採用富含水分的柔軟型聚合物，能打造出不黏膩也無負擔的輕盈薄膜，添加3種薏仁配方及桃金孃萃取液、蓼藍萃取液、維生素E、角鯊烷等美容成分，使肌膚充分潤澤保濕，搭配透明粉體，保護肌膚持續綻放透亮光澤，防護紫外線的同時，也防禦大氣中的微粒子，且防汗防水。

▲AHC 極致防禦零油光防曬棒，SPF50+/PA++++，14g，NT$750。



從南韓紅到全亞洲的AHC防曬棒，今年推出全新「小黑盾防曬棒」極致防禦零油光防曬棒，採用南韓醫美專研－Air零重力防曬黑科技，達到羽量級輕盈貼膚，全方位防護肌膚，且零負擔不黏膩，搭配抗油光礦物成分爐甘石粉和高純度積雪草修護成分，有效吸附多餘皮脂，清爽零油光，維持肌膚保濕，並鎮定舒緩曬後肌膚。

▲ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EXP 限定設計款SN，SPF50+/PA++++，90g，NT$850。



長年熱賣的超經典ALLIE防曬乳，自2022年夏季起限定推出SNOOPY史努比限定版包裝，超可愛設計每每都掀起搶購潮。今年精選2大明星產品：持采UV高效防曬水凝乳和持采濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍），以「環遊日本」為主題，再度推出共16款不同的可愛外盒。其中臉部及身體皆可使用的持采高效防曬水凝乳，擁有如水般輕盈質地，同時有著具抗摩擦、防水抗汗功能的超高防曬力，更採用海洋友善配方及環境友善材質的包裝容器。

▲曼秀雷敦 水潤肌超保濕極效防禦防曬精華，SPF50+/PA++++，70g，NT$419。



質地輕盈柔滑的防曬精華，搭載全新獨家「光耐久微膠囊分子技術」和創新「密著UV防禦膜」，具有極效耐水耐汗的防曬力，讓防曬效果更持久，並添加玻尿酸、鎖水磁石、尾蝶花萃取等3種美容液，提升肌膚保水力，更避免肌膚因日曬產生乾燥及黑斑問題，臉部、身體均可使用，無添加香料、色素、礦物油，且通過敏感性測試，質地溫和不會為肌膚帶來負擔。