fb ig video ETtoday search mobile

美白擦了沒用？皮膚科醫師揭「常被忽略5大關鍵」：用錯反而暗沉發黃

>

▲▼ 越美白越黑？醫師揭常被忽略5關鍵 。（圖／記者張毓容攝）

▲想有效美白，皮膚科醫師提醒別忽略5大關鍵。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@laneige_kr

現在女生雖然不過於追求白皙膚色，但想有均勻細嫩、透亮好肌膚，美白保養還是少不了，但你是不是也疑惑，為何花大錢買的美白精華用了沒效果？甚至越用越暗沉還發黃？皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上分享許多人做美白護理時很容易忽略的5大關鍵，用錯情況、方法，不僅白做工還可能越保養越糟。

＃皮膚有發炎狀況

皮膚又黑又紅的敏感肌、痘痘肌，若想說要提亮膚色、淡化痘印，用美白精華就行了，劉醫師指出這可是大錯特錯！皮膚看起來黑紅是因為皮膚有發炎反應，發炎後色素沉澱，這時候黑色素很活躍，硬是用美白精華，會雪上加霜。

劉醫師建議，這種狀況可以用一瓶有舒緩效果的精華搭配修護乳液或乳霜，全臉塗抹，這個組合能讓黑紅的皮膚不紅了，有健康強韌的光澤感，之後再用比較溫和的美白精華，點塗在暗沉痘印上就好。

▲▼ 越美白越黑？醫師揭常被忽略5關鍵 。（圖／記者張毓容攝）

＃皮膚老化，膠原蛋白流失

皮膚老化除了會有皺紋、毛孔下垂，皮膚也會變黃、變得乾癟，如果有這種狀況的人，別只盯著美白保養品，抗老也要做好。像是嬰兒的皮膚又白又嫩，就是因為皮膚水潤、膠原蛋白充足，而老化的肌膚，水分減少、膠原蛋白流失，看起來就會沒有飽滿通透感，除了做醫美項目，也需要使用保濕性好、能讓膠原蛋白提升的保養品，像是含有玻色因、胜肽等成分的乳霜或保養油。

＃出油氧化

有些人可能會發現自己剛洗完臉時皮膚很白，但出油後皮膚就變黃了，劉醫師表示這種情況是油脂氧化附著在皮膚上，肌膚看起來就變黃了。

要改善這種暗沉發黃比較簡單，需要做好控油、抗氧化，除了可使用水楊酸、維生素C類保養品外，還可以看看含有綠茶成分的產品，像是可以用綠茶精華水搭配控油收斂的防曬霜，一天下來都不會暗沉；若是油性肌，可以再配合蜜粉和吸油面紙來控制臉上的油脂。

▲▼ 越美白越黑？醫師揭常被忽略5關鍵 。（圖／記者張毓容攝）

＃曬後美白產品要謹慎用

曝曬過後的皮膚是很脆弱的，有的人可能會覺得自己曬了沒脫皮，只是有點刺癢，就趕快塗點美白產品救急一下，這可是大NG！劉醫師指出，刺癢就是皮膚脆弱的信號，在皮膚脆弱的時候還塗美白精華，會讓皮膚底層的黑色素更活躍，就會導致塗了沒變白，反而反黑了的狀況發生。

正確的做法是曬後要先為肌膚做好冷卻、舒緩，塗抹修復乳，最少間隔曝曬日3～7天，再使用美白精華去斷黑。

＃角質層過厚

角質層過厚，美白產品不好滲透。可在用美白產品前，先用點酸類產品，幫助代謝、剝脫臉上厚厚髒髒的角質，就像是把肌膚的「門」打開，再塗抹美白精華，就能更快速滲透進去。

這個用法不僅可用在臉部，身體肌膚黑也可以用果酸＋美白身體乳，暗沉痘印也適用。但要注意，酸的濃度不能過高，要選溫和一點的產品，而且要能耐受的肌膚才能用。

關鍵字：

保養, 護膚, 美白, 亮白, 關鍵, 秘訣, 暗沉, 蠟黃, 變黑, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

劉亦菲《玫瑰的故事》10金句：戀愛談多了，多數男人帶來的都是副作用

劉亦菲《玫瑰的故事》10金句：戀愛談多了，多數男人帶來的都是副作用

即食穀物也在內！早餐「3個飲食地雷」勿踩　多吃對健康無益

即食穀物也在內！早餐「3個飲食地雷」勿踩　多吃對健康無益

5款「簡單低丸子頭」髮型教學！頭型變超美　短中長髮都適合 對人最大方的3大星座！Top 1樂於分享又愛面子　不管有沒有錢都慷慨 日本熱賣「無印良品涼感頸圈」今夏登台！輕盈質感500元有找 美白擦了沒用？皮膚科醫師揭「常被忽略5大關鍵」：用錯反而暗沉發黃 羅志祥6000萬名錶連環撞　潘瑋柏、納達爾都愛1.75毫米超薄錶　 Swatch X 歐米茄登月錶15日開搶　火山、極光和沙漠3款齊發 煩躁黏膩OUT！夏季必買5款「涼感保養」　降溫超有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面