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安海瑟薇裙裝緊到爬不起來　使出核心、大笑化解窘境

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▲▼安海瑟薇 。（圖／翻攝IG）

▲安海瑟薇日前到米蘭參加Versace大秀，與設計師Donatella Versace相見歡。（圖／翻攝annehathaway IG）

記者陳雅韻／台北報導

女明星在鏡頭前總是容光煥發、氣勢滿點，其實箇中辛苦只有她們最清楚。好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）日前看完代言品牌Versace米蘭大秀後直衝機場，歷經16小時旅程直奔到洛杉磯飯店做妝髮，出席第30屆美國演員工會獎，對於體力是一大考驗，她也釋出在米蘭看秀的花絮，揭露當時身穿紅色緊身馬甲洋裝漂亮但難行動，一躺下得費好大的勁才爬得起來。

▲▼安海瑟薇 。（圖／翻攝IG）

▲身穿緊身Versace裙裝的安海瑟薇找機會躺在沙發上。（圖／翻攝annehathaway IG）

▲▼安海瑟薇 。（圖／翻攝IG）

▲安海瑟薇沒料到一躺下就很難爬起，讓設計師Donatella Versace趕忙請工作人員扶她。（圖／翻攝annehathaway IG）

安海瑟薇到米蘭欣賞Versace大秀，並與設計師Donatella Versace相見歡，當天身穿紅色馬甲緊身洋裝的安海瑟薇，一見到沙發忍不住躺下休息，笑稱要對馬甲表達敬意，殊不知一躺就難爬起了，讓Donatella急喊：「快幫她，她動不了。」她則一邊笑著說「沒事、沒事」，一邊靠手撐著、使出核心才爬起，最後一招靠交叉腿勉強坐正，場面十分逗趣，她也忍不住仰天大笑說：「這是為了Donatella，我很開心，謝謝邀我來米蘭。」

▲▼安海瑟薇 。（圖／翻攝IG）

▲安海瑟薇想辦法撐起自己。（圖／翻攝annehathaway IG）

▲▼安海瑟薇 。（圖／翻攝IG）

▲最後安海瑟薇使出交叉腿才坐正，自己也忍不住仰天大笑。（圖／翻攝annehathaway IG）

相較於難以活動的紅色緊身裝，安海瑟薇在美國演員工會獎所穿的Atelier Versace 2015春夏高級訂製服，顯得自在許多，落肩且深Ｖ剪裁的藍色禮服讓她能盡情展現代言的寶格麗（BULGARI）Serpenti蛇形鑽石項鍊與耳環，又是時尚資優生一次完美出擊。

▲梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathway）和艾蜜莉布朗（Emily Blunt） 。（圖／CFP）

▲安海瑟薇身穿Atelier Versace 2015春夏高級訂製服搭配寶格麗Serpenti鑽石項鍊出席美國演員工會獎。（圖／CFP）

關鍵字：

安海瑟薇, BVLGARI, 寶格麗, Versace

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