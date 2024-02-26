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Seiko聯名《風之谷》藍琺瑯錶不到6萬　仿舊錶殼呼應片中古老機具

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▲▼ Seiko,Ground Y 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage X 風之谷限量聯名腕錶SPB437J1，57,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1984年上映的電影《風之谷》，是日本動畫界的經典之作，今年歡慶上映40周年，Seiko與幕後催生的吉卜力工作室聯手，汲取動畫電影中的奇幻場景與經典元素，推出限量1500只的Seiko Presage X 風之谷限量聯名腕錶SPB437J1，迷人的藍色琺瑯面盤代表女主角娜烏西卡標誌性的藍色服裝，她胸前的神祕圖騰則呈現於6時位置，而電影中核心角色的王蟲成為錶帶內側的醒目裝飾，大尺寸錶冠上的藍色水晶玻璃則象徵王蟲之眼，不到6萬元可入手。

▲▼ Seiko,Ground Y 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage X 風之谷限量聯名腕錶鍍金錶背上刻有《風之谷傳說》中「一襲青袍，墜落金色田野」字樣。

Seiko不僅在面盤上下功夫，錶殼設計也極具巧思，圓弧造型錶殼靈感源自《風之谷》中娜烏西卡使用的工具和機器，並經過仿舊處理，呼應異世界中的古老工具；而透明底蓋顯露具72小時動力儲存的6R51機械機芯，金色外圈則刻有電影中「一襲青袍，墜落金色田野」的字樣。此款動畫聯名限量錶附特殊錶盒，內側同樣繪飾有《風之谷》電影場景插圖，更添收藏價值。

▲▼ Seiko,Ground Y 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage X 風之谷限量聯名腕錶的錶帶內側刻有「風之谷」動畫中核心角色王蟲圖騰。

▲▼ Seiko,Ground Y 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage X 風之谷限量聯名腕錶的錶盒內側印有電影場景插圖。

日本時尚品牌也與日本著名動畫合作，激發創意火花，時裝設計大師山本耀司（Yohji Yamamoto）旗下入門品牌Ground Y，近期與動畫《咒術迴戰》攜手推出聯名系列，以動畫第二季《澀谷事變》作為設計主題，搭配品牌擅長的黑色系推出一系列粉絲一看就能領略的印花的印花T恤、長版襯衫、刺繡棒球外套、拼布連帽外套、條紋氣球褲等，特殊剪裁配上《咒術迴戰》元素吸引粉絲目光。

▲▼ Seiko,Ground Y 。（圖／公關照）

▲模特兒穿Ground Y咒術迴戰夢境圓領短袖上衣。（圖／Ground Y提供，以下同）

▲▼ Seiko,Ground Y 。（圖／公關照）

▲模特兒示範Ground Y咒術迴戰拼布長版襯衫。

關鍵字：

Seiko, 風之谷, Ground Y, 咒術迴戰

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