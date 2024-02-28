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超倔強「死要面子」星座Top 3 ！第一名太在意他人眼光　讓自己活受罪

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▲星座 。（圖／翻攝自IG@TVN）

▲「死要面子」星座Top 3 。（圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／台北報導

雖然自尊心不能夠當飯吃，但是有很多人不管到了多麼窘迫的情況，都無法把面子拋開，可能讓自己活受罪，以下是「死要面子」星座Top 3，看看誰上榜了。

Top 3 獅子座

獅子座希望自己在任何場合都能夠成為眾人矚目的焦點，哪怕知道自己不如人或是已經做了錯誤的決定，也會咬牙把路走到底，他們願意花費大量的時間和精力來提升自己的形象，營造一種成功人士的人設，連自己都差點被騙過去了，自尊心非常強烈。

Top 2 金牛座

金牛座是暗自努力的類型，為了讓自己活得光鮮亮麗，能夠達成目的，自己吃點苦也沒有關係，而且他們會營造一種完全不費力就獲得成功的樣子，讓旁人很羨慕。金牛也無法忍受有人開他們玩笑，或是在他人面前出現尷尬或失敗的情況，這會讓金牛覺得忍無可忍，面子、裡子一樣都不能丟失。

Top 1 天秤座

天秤座可以說是人際關係的贏家，他們非常注重自己的社交地位，會花費心思來經營自己，只為了讓自己看起來得體且具有吸引力，而且天秤非常在意他人的眼光，若是有人直接點出錯誤不給天秤留面子，這絕對會讓天秤崩潰，硬是要爭辯到底，但外表還是一副完美主義的樣子，以免影響自己的完美形象。

 ►雙魚才第三！容易跟舊愛分分合合星座Top 3　第一名難放下最會動搖

關鍵字：

星座, 運勢, 金牛座, 獅子座, 天秤座

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