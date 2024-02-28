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無精打采、疲倦鬱悶可能是「春睏」導致！3招解法重回精神活力

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記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

時序進入春季，看似是一個從寒冬中甦醒、萬物生機盎然的時節，但在難以捉模的天氣和忽冷忽熱的氣溫之下，春天也經常伴隨「春睏」而來，容易鬱悶、無精打采、感到疲倦，屈臣氏專業藥師分享三招技巧，可以疏肝解鬱，順時養生調理身體。

＃食補養肝

▲春睏,屈臣氏,保養。（圖／達志示意圖）

經過年末、年初密集的聚會，餐餐大魚大肉讓體內負擔變大，而春天正是人體新陳代謝最活躍時期，建議以「養肝」為重點，盡量少吃辛辣刺激食物之外，建議可多吃新鮮蔬果、深綠色蔬菜等食材滋補養肝，尤其驚蟄、清明時，喉嚨易乾癢上火，多攝取滋潤的食材養肺，如水梨、枇杷、銀耳、山藥等，或是補充鐵質、維生素B群、維生素C等礦物質，有利於保護肝臟、維持肝臟健康。

＃好生活避感冒

▲春睏,屈臣氏,保養。（圖／達志示意圖）

春季忽冷忽熱、日夜溫差大，容易讓過敏及感冒趁虛而入，加上清明過後更即將進入梅雨季，濕氣漸重，除了早睡早起、保持充足休息之外，建議可適時泡澡，藉由活絡氣血達到去除體內濕氣的效果，同時還具有提升免疫能力、呼吸機能等優點，入浴時搭配玫瑰或艾草也能幫助放鬆、舒緩肌膚不適，可以搭配碳酸入浴劑放鬆身心，但要避免泡太久或水溫太高。

＃不生氣少傷肝

▲春睏,屈臣氏,保養。（圖／達志示意圖）

中醫普遍認為「怒傷肝」，因此在注重養肝的春季，避免動怒生氣、保持情緒的穩定就格外重要，可以適時攝取鎂和鈣質，可以幫助肌肉放鬆、穩定不安的情緒，而維生素E和B6也能幫助調節女性荷爾蒙，避免賀爾蒙變化帶來的情緒波動。也可以通過冥想，專注地觀察自己當下的思緒、情感和身體感覺，深入探索自己的內在世界，改善睡眠、調節情緒。

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關鍵字：

春睏, 屈臣氏, 保養

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