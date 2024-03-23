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營養師教「遠離痛風」多吃4種食物：優格要選不加糖

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▲▼營養師教遠離痛風多吃4類食物。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師建議平時可以多吃4種食物，幫助控制尿酸。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

現代人飲食和生活習慣改變，痛風患者不僅日漸增多，年齡還逐漸下修，越來越多人年紀輕輕尿酸就過高，甚至成為痛風患者。營養師谷傳玲就分享，想要遠離痛風、控制好尿酸，建議平時除了要遠離富含酒精、果糖的食物和少吃點肉，還要多吃以下4種食物，幫助尿酸排出、減少普林攝取。

＃奶類和蛋類

肉製品普林（嘌呤）含量高，吃肉要控制份量，但吃得太少容易缺乏優質蛋白質，而蛋類和奶類普林含量較低，建議可以多吃奶蛋來補充蛋白質的攝入。

奶類可以喝到500ml，建議優先選擇脫脂牛奶或低脂牛奶，優格、優酪乳的話要選擇不加糖的，含有添加糖會不利於控制尿酸，而奶酪則富含飽和脂肪酸，也不利於控尿酸，最好避開。

蛋類則建議每天至少吃1顆，也可以吃2顆，但如果有高膽固醇血症，就別吃蛋黃。

▲▼營養師教遠離痛風多吃4類食物。（圖／示意圖／達志影像）

＃蔬菜

蔬菜富含的葉酸、維生素C對痛風都有保護作用。建議每天吃到500g蔬菜，大約是5個拳頭的份量，葉菜、瓜茄、花菜或根莖類蔬菜都是很的選擇，而菌菇、海帶、紫菜等普林較高，稍微控制攝入量就沒問題。

＃豆製品

谷傳玲表示，以往認為豆類普林含量高，防治痛風最好少吃，但大多流行病學的數據都顯示，大豆攝入量與尿酸水平呈負相關，也就是多吃大豆有利於降尿酸。而最新的臨床研究結果顯示，食用豆製品像是豆腐、豆乾、腐竹等，對尿酸濃度並沒有顯著影響。研究認為，豆製品可以做為高尿酸血症或痛風患者的優質蛋白質來源。

建議每天豆類可吃到15～25g，25g大豆相當於麻將大小的豆腐4、5塊，或是365ml豆漿。如果還沒有尿酸問題，不管豆漿或其他豆製品都可以按照這個量吃；如果已經尿酸高，就選擇豆腐、腐竹、豆乾絲等加工過程中除去水分的豆製品，因為普林會溶於水，因此這些豆製品的普林含量就不高。

▲▼營養師教遠離痛風多吃4類食物。（圖／示意圖／達志影像）

＃多喝水

水可以促進尿酸排出，建議每天至少要喝到2000ml的水，為了防止夜間尿液濃縮，睡前或半夜起床時也可以喝點適量水。

▲▼營養師教遠離痛風多吃4類食物。（圖／示意圖／達志影像）

最後谷傳玲就總結，要遠離痛風，建議少吃肉和富含酒精、果糖的食物，多吃奶蛋、豆製品、蔬菜，並且多喝水。另外，還要保持健康體重，如果已經超重或肥胖，需要減肥的人也別過度節食或者劇烈運動，只要稍微有點飢餓感，做些低強度適量運動就行，否則也容易誘發痛風。

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關鍵字：

痛風, 飲食, 食物, 尿酸, 營養師, 預防, 改善

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