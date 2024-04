日牌NEIGHBORHOOD在西門町取景！聯名台灣重機改裝品牌必收黑魂安全帽

記者鮑璿安/綜合報導

日本潮流品牌NEIGHBORHOOD去年2023年來台展店後進一步帶來全新企劃,宣佈與台灣手工重機改裝品牌 ROUGHCRAFTS 首次合作,聯名涵蓋服飾、訂製版重機及與 SHOEI合作的安全帽系列,成為潮流迷關注焦點。





▲系列形象照在台灣知名景點西門町等地拍攝。(圖/品牌提供)

NEIGHBORHOOD 創意總監滝沢伸介(Shinsuke Takizawa) 以重機愛好者身分聞名,與ROUGH CRAFTS創始人葉韋廷結下友誼並帶來雙方品牌合作系列,象徵台日潮流交流。本系列靈感源於「STREET TRACKER」,從摩托車到服裝都延續了品牌暗黑美學,從中也能看見台灣的標誌在地元素,走訪龍山寺、南機場夜市及西門町等地拍攝形象照,象徵台北傳統風情及當代摩登元素的結合。





▲摩托車以「STREET BOBTM 114」為基礎,由滝沢伸介負責 NEIGHBORHOOD擅長的圖像發想。(圖/品牌提供)





▲ SHOEI 安全帽也皆採預訂制,限量 50 頂。(圖/品牌提供)

本次選定的摩托車為哈雷(Harley-Davidson) SOFTAIL 系列中最輕量且易於訂製的車型「STREET BOBTM 114」為基礎,由滝沢伸介負責 NEIGHBORHOOD擅長的圖像發想,Winston 則以 ROUGH CRAFTS 的設計美學提出對造型線條的詮釋。漆黑外觀和優雅而穩重的車身線條,展現出內斂騎士風格,採用全手工訂製限量販售5台。此外, SHOEI 安全帽也皆採預訂制,限量 50 頂。 服裝配件包含實穿的連帽衫、長短袖、帽子等,將雙方的品牌標語 「ROUGH AT HEART, CRAFT WITH PRIDE」呈現其中。預計 4/13 (六) 於NEIGHBORHOOD A13 台北旗艦店與日本官方網路商城正式發售。





▲adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色於4月12日登場 。(圖/品牌提供)

同時,adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色登場,這是雙方合作推出的第二雙鞋,靈感來自於陳冠希自身的藝術之旅,鞋款呈現出對經典Superstar的現代化演繹,設計靈感來源於正裝,聯名合作首次亮相於CLOT在上海時裝周舉辦的時裝秀,而在今年2月推出首款白色配色後,如今以黑色版本CLOT Superstar by Edison Chen in black再次登場。標誌性的貝殼頭通過手工縫製皮革條紋進行重塑,而鋸齒狀外底輪廓、可見的EVA中底結構和精緻的皮革鞋邊等細節元素共同貫穿整個底部,帶起新潮流勢力。