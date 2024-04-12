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日牌NEIGHBORHOOD在西門町取景！聯名台灣重機改裝品牌必收黑魂安全帽

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記者鮑璿安／綜合報導

日本潮流品牌NEIGHBORHOOD去年2023年來台展店後進一步帶來全新企劃，宣佈與台灣手工重機改裝品牌 ROUGHCRAFTS 首次合作，聯名涵蓋服飾、訂製版重機及與 SHOEI合作的安全帽系列，成為潮流迷關注焦點。

▲▼ NEIGHBORHOOD。（圖／品牌提供）

▲▼ NEIGHBORHOOD。（圖／品牌提供）

▲系列形象照在台灣知名景點西門町等地拍攝。（圖／品牌提供）

NEIGHBORHOOD 創意總監滝沢伸介(Shinsuke Takizawa) 以重機愛好者身分聞名，與ROUGH CRAFTS創始人葉韋廷結下友誼並帶來雙方品牌合作系列，象徵台日潮流交流。本系列靈感源於「STREET TRACKER」，從摩托車到服裝都延續了品牌暗黑美學，從中也能看見台灣的標誌在地元素，走訪龍山寺、南機場夜市及西門町等地拍攝形象照，象徵台北傳統風情及當代摩登元素的結合。

▲▼ NEIGHBORHOOD。（圖／品牌提供）

▲摩托車以「STREET BOBTM 114」為基礎，由滝沢伸介負責 NEIGHBORHOOD擅長的圖像發想。（圖／品牌提供）

▲▼ NEIGHBORHOOD。（圖／品牌提供）

▲ SHOEI 安全帽也皆採預訂制，限量 50 頂。（圖／品牌提供）

本次選定的摩托車為哈雷(Harley-Davidson) SOFTAIL 系列中最輕量且易於訂製的車型「STREET BOBTM 114」為基礎，由滝沢伸介負責 NEIGHBORHOOD擅長的圖像發想，Winston 則以 ROUGH CRAFTS 的設計美學提出對造型線條的詮釋。漆黑外觀和優雅而穩重的車身線條，展現出內斂騎士風格，採用全手工訂製限量販售5台。此外， SHOEI 安全帽也皆採預訂制，限量 50 頂。 服裝配件包含實穿的連帽衫、長短袖、帽子等，將雙方的品牌標語 「ROUGH AT HEART, CRAFT WITH PRIDE」呈現其中。預計 4/13 (六) 於NEIGHBORHOOD A13 台北旗艦店與日本官方網路商城正式發售。

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色於4月12日登場 。（圖／品牌提供）

同時，adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色登場，這是雙方合作推出的第二雙鞋，靈感來自於陳冠希自身的藝術之旅，鞋款呈現出對經典Superstar的現代化演繹，設計靈感來源於正裝，聯名合作首次亮相於CLOT在上海時裝周舉辦的時裝秀，而在今年2月推出首款白色配色後，如今以黑色版本CLOT Superstar by Edison Chen in black再次登場。標誌性的貝殼頭通過手工縫製皮革條紋進行重塑，而鋸齒狀外底輪廓、可見的EVA中底結構和精緻的皮革鞋邊等細節元素共同貫穿整個底部，帶起新潮流勢力。

關鍵字：

NEIGHBORHOOD, ROUGH CRAFTS, 重機, 服飾, 安全帽

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