營養師：吃菇類增進免疫力　提醒「2種人」千萬別多吃

▲菇類含豐富多醣體對人體有益。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

近來諾羅病毒、呼吸道感染疾病頻傳，這時候建議多攝取一些可以增加免疫力的食物，營養師余朱青分享，市場中常見的菇類就是很好的選擇，雖然多吃菇類好處多，但仍提醒兩種人別多吃！

營養師余朱青表示， 菇類屬於蔬菜類，含有多種必須胺基酸、核酸等，且種類多，各類菇含有不同的多醣體。多醣體對人體有許多好處 ，研究指出不但可以活化免疫系統，平衡身體的免疫反應，也有調解過敏體質、降血糖、防癌等功效。多醣體在增進細胞功能、降低膽固醇也提供良好效能，對於需要控制血糖、脂肪的族群，是很好的食材。

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

#香菇

香菇中的香菇多醣提升身體抵抗力與免疫力。富含維生素 D、多醣體、膳食纖維、硒，可幫助降血壓、降膽固醇。且含有人體缺乏之麥角固醇，在陽光下可合成維生素D，促進骨骼發育。

#金針菇

金針菇中的蘑菇殼聚醣在腸道中能帶走多餘的脂肪並排出體外，有助於血脂控制。

#杏鮑菇

杏鮑菇堪稱「素食界的牛肉」，因為它富含植物性蛋白質，而且又富含膳食纖維。而且杏鮑菇含豐富的鉀，能幫助體內排除多餘的水分，有助於穩定血壓。



#黑木耳

黑木耳富含鐵質、植物固醇， 且常被稱作是菇類中的「身體清道夫」，因為富含膳食纖維，有助於通腸利便。黑木耳中的水溶性纖維，可以吸收水分，延緩消化吸收，抑制飢餓。

#銀耳

銀耳就是我們常說的白木耳，含銀耳多醣體，這種多醣體也被稱「腸道益菌生」，有助益生菌生長、並抑制壞菌增生。

營養師最後也提醒，雖然菇類營養價值豐富，不過因為菇類大多是高鉀食物，血鉀高的腎臟病人、尿酸高的痛風患者應適量食用。