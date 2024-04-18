fb ig video ETtoday search mobile

營養師：吃菇類增進免疫力　提醒「2種人」千萬別多吃

>

▲▼營養師：吃菇增進免疫力。（圖／Unsplash）

▲菇類含豐富多醣體對人體有益。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

近來諾羅病毒、呼吸道感染疾病頻傳，這時候建議多攝取一些可以增加免疫力的食物，營養師余朱青分享，市場中常見的菇類就是很好的選擇，雖然多吃菇類好處多，但仍提醒兩種人別多吃！

營養師余朱青表示， 菇類屬於蔬菜類，含有多種必須胺基酸、核酸等，且種類多，各類菇含有不同的多醣體。多醣體對人體有許多好處 ，研究指出不但可以活化免疫系統，平衡身體的免疫反應，也有調解過敏體質、降血糖、防癌等功效。多醣體在增進細胞功能、降低膽固醇也提供良好效能，對於需要控制血糖、脂肪的族群，是很好的食材。

▲▼營養師：吃菇增進免疫力。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

#香菇

香菇中的香菇多醣提升身體抵抗力與免疫力。富含維生素 D、多醣體、膳食纖維、硒，可幫助降血壓、降膽固醇。且含有人體缺乏之麥角固醇，在陽光下可合成維生素D，促進骨骼發育。

#金針菇

金針菇中的蘑菇殼聚醣在腸道中能帶走多餘的脂肪並排出體外，有助於血脂控制。

#杏鮑菇

杏鮑菇堪稱「素食界的牛肉」，因為它富含植物性蛋白質，而且又富含膳食纖維。而且杏鮑菇含豐富的鉀，能幫助體內排除多餘的水分，有助於穩定血壓。

#黑木耳

黑木耳富含鐵質、植物固醇， 且常被稱作是菇類中的「身體清道夫」，因為富含膳食纖維，有助於通腸利便。黑木耳中的水溶性纖維，可以吸收水分，延緩消化吸收，抑制飢餓。

#銀耳

銀耳就是我們常說的白木耳，含銀耳多醣體，這種多醣體也被稱「腸道益菌生」，有助益生菌生長、並抑制壞菌增生。

營養師最後也提醒，雖然菇類營養價值豐富，不過因為菇類大多是高鉀食物，血鉀高的腎臟病人、尿酸高的痛風患者應適量食用。

關鍵字：

菇類, 免疫力, 多醣體, 營養師, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

年齡越大越恐婚星座Top 3！第一名目標變單身貴族　一個人最自由

年齡越大越恐婚星座Top 3！第一名目標變單身貴族　一個人最自由

吃了就變美！皮膚科醫師推薦5大美肌食物　鮭魚抗老又能防粉刺

吃了就變美！皮膚科醫師推薦5大美肌食物　鮭魚抗老又能防粉刺

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

馮德倫「剪下」CINDY CHAO訂婚戒送舒淇　林熙蕾戴別牌珠寶被嫌棄 趙麗穎人生金句：只要你是無可替代的，就會有更多喜歡你的人 恐怖情人4大特徵！「中了一個就要小心」遠離有毒的愛情 朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣 練出傲人大腿縫！韓網美「零基礎深蹲」多一關鍵步驟迅速有感 忽冷忽熱肌膚鬧脾氣？10款保濕修護「穩膚新品」　乾癢紅全搞定 不想再加班！「5個方法」提升工作效率、準時下班

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面