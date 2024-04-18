跟有錢人的想法差在哪裡？3種可怕的「窮人思維」要改掉　

▲窮人思維影響命運。（示意圖／翻攝IG）

記者鮑璿安／綜合報導

為什麼有錢人更有錢，而窮人卻無法翻身，其實除了財富之外，雙方的思考方式也往往造成極端，想要擺脫沒錢的困境，以下常出現的「窮人思維」務必要避免，讓你就算輸在起跑點，也能夠默默與成功靠攏。

1. 短視近利

窮人思維通常只關注眼前的利益，而忽視了長期的目標和規劃，他們可能會為了短暫的利益而放棄長期的發展，像是出現「賺快錢」、「花小錢」的想法，其實這才是限制了成長。另外，也會出現消極和被動的想法，可能覺得自己處於不利的環境中，無法改變自己的命運，更加不會主動尋找機會和解決問題。

2. 消費觀念偏差

並不是努力工作就能變成有錢人，許多人認為犒賞自己是應該的，可能會把資金花費在及時行樂上，而不是投資和儲蓄，導致既沒有好好投資自己、充實生活，也沒有存到錢，這種消費觀念會使人無法累積財富和改善經濟狀況。

3. 待在舒適圈

窮人思維常常伴隨著懷疑和恐懼，一旦有賺錢機會出現，就開始先懷疑自己能否成功，恐懼失敗的心態壓過了行動力，一直處在舒適圈之內出不去，這種思維模式讓人永遠無法嘗試新的事物和追求夢想。

然而，窮人思維並不是一個永久性的狀態，它可以被改變和克服，通過改變心態、學習和成長、建立良好的財務習慣以及擁有開放和積極的態度，便能夠追求更好的生活。

