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雨天衣服曬不乾？加強「空氣流動」是關鍵、電風扇超加分！

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▲▼雨天曬衣服對策。（圖／Unsplash、Pexels）

▲雨天曬衣服有技巧。（圖／Unsplash、Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近天氣多變化，看似好天氣，但陣雨說來就來，像是在雨天曬衣服就是一項挑戰，盤點幾個方法幫助衣服快速乾燥，不用花太多時間就能穿上乾爽衣服。

#電風扇增加空氣流動

若沒有烘衣機，建議使用電風扇來增加空氣流動。將衣物懸掛在衣架上，然後將電風扇對準衣物，以促進空氣流通，這樣可以加快衣物的乾燥速度，並在短時間內使其變乾。

#毛巾吸除水分

你可以選擇使用毛巾來吸收多餘的水分，將濕衣放在乾淨的毛巾上，然後用另一條毛巾輕輕壓幾次，以吸收多餘的水分。這樣可以減少衣物的濕度，使其更容易乾燥。

#吹風機幫助乾燥

你可以利用熱源來幫助衣物乾燥。如果你有熨斗，可以將其設置為低溫，然後將其懸掛在衣物上方，讓熱氣幫助衣物乾燥，一個選擇是使用吹風機，將吹風機設置為中溫或低溫，然後將其對準衣物，以幫助快速乾燥。

▲▼雨天曬衣服對策。（圖／Unsplash、Pexels）

#通風良好地點曬衣服

選擇通風良好的地點，例如露台、陽台或庭院，能夠讓空氣流動，即便是雨天，也能幫助加速乾燥。

#善用曬衣輔助工具

曬衣服的時候建議可以善用工具輔助，像是曬衣夾、小夾子等曬衣輔助工具，將衣物固定好，有助於提高曬衣效率。

關鍵字：

曬衣, 乾燥, 天氣, 衣物, 快速

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