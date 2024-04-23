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難以讓人接近的「距離感女生」4特質　小改變能讓異性緣大增

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女人,女性,憂鬱,獨處,獨自,思考（圖／達志／示意圖）

▲有些女性展露出的性格會讓男生有距離感。（圖／達志示意圖，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

有些女性在與異性溝通的社交場合中，可能會遇到困難，這並不代表本身有社交問題，而是本身展露的性格，讓異性覺得你可能難以親近，其實只要做一些調整，或許之後與男性交流能夠順利很多。

女人,女性,悲傷,情緒,內向,思考（圖／達志／示意圖）

過度安靜
在陌生的場合，屬於比較「慢熟」的類型，但在社交場合中，過度安靜可能會對人際關係產生負面影響，這行為可能源於害怕說錯話，或對自己的能力沒自信，只要把心情放輕鬆，放下一些偶包，慢慢練習與人交流，知道什麼話題是安全的、容易引起共鳴，就可增加自信和熟悉感。

美女,女性,女人,開車,笑容（圖／達志／示意圖）

太過自我
這樣類型的人通常只講自己的事，或是只對自己相關話題有興趣，這樣的情況下很有可能不自覺的給人炫耀的觀感，即便自己沒有這個意思，而這種行為可能源於對自己的不安或缺乏自信，解決這種情況的方法，是先試著學習聆聽他人的意見，就能增加對他人的尊重和理解。 

女人,女性,笑容（圖／達志／示意圖）

總不給明確的答案
回答模糊或不明確的問題，可能會使對方感到困惑或不舒服，尤其是簡單的問題，像是「喜歡哪個歌手？」、「你喜歡日本嗎？」都無法明確的回答，自然就會產生距離感，有這情況可能是對自己的想法或感受缺乏清晰的認識，學習表達自己的觀點和想法，這情況可以透過練習改善。

▲▼買房,女性。（示意圖／達志影像）

過於保守
也許本身的個性都是小心翼翼，十分謹慎的類型，但過度保守的交際方式，會導致與他人的隔閡。這種行為可能源於對風險的恐懼或對自己的不信任，冒險嘗試新的體驗或新事物，就能養成更開放的心態，對於風險的承受度也會更高，整個呈現出來的氣度就會不一樣。 

關鍵字：

性格, 男女關係, 社交, 人際關係, 自信

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