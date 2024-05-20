舒酸定聯名有飲上市「野莓纖果優優」　CAFE!N與emis推粉紅歐膩系列

▲舒酸定聯名有飲，推出新飲品「野莓纖果優優」。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為迎接燠熱腳步逼近的夏日，知名牙膏品牌舒酸定與人氣手搖飲品牌有飲，推出全新聯名商品「初夏野莓纖果優優」，主打一次兼顧口感與牙齒健康宣導，以優格為基底的限定冰沙飲品，清爽可口之餘，巧妙融入寒天加強嚼勁，讓消費者能在暢快品嚐的同時，若牙齦刺激敏感，就能想起舒酸定。CAFE!N進駐emis POP-UP SHOP推出「粉紅歐膩系列」，每個都時髦到粉紅爆炸，準備讓你美美打卡。

業者表示這次的產品聯名，源自許多民眾在品嚐手搖飲品時，常遇到牙齒或牙齦不適的問題。因此設計這款「初夏野莓纖果優優」，飲品採酸甜清爽的野莓優格作為基底，擁有冰涼綿密入口即化的口感，加上嚼勁十足的寒天，在享受酸甜滋味的同時，更能滿足咀嚼慾望。

此外產品包裝也一氣呵成，以舒酸定經典配色和有飲的復古花磚為主題，呈現別具一格的視覺效果。還巧妙將敏感牙齦問題以生動有趣的「冷笑話」形式呈現，喚起消費者對此議題的重視，同時展現這款飲品的清爽本質。

該款限量聯名飲品將從5／20起於全台有飲門市開賣，每日前20位購買的顧客還可獲得舒酸定牙膏試用品。活動期間內至有飲門市購買並拍照打卡，更有機會參加抽獎活動。

受到眾多韓星喜愛的南韓品牌emis，近期首度進駐台中綠園道開設快閃店，熱銷的明星商品BLACKPINK Jisoo同款帽、張員瑛同款豹紋包、(G)I-DLE宋雨琦同款牛仔髮箍全部買得到，CAFE!N也一同進駐emis POP-UP SHOP，推出與emis聯名款的「粉紅歐膩系列」，包含emis 玫瑰覆盆莓CHILL!N、emis 玫瑰覆盆莓拿鐵，將新品霜淇淋CHILL!N和人氣拿鐵都換上時髦粉紅色氣息。