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凍齡更有感！營養師推8種「抗老食物」：黑巧克力要吃對

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▲▼ 營養師教吃8種抗老食物。（圖／記者張毓容攝）

▲營養師分享吃對食物也有助於幫助延緩老化。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

為了老得慢一點、維持肌膚好狀態，許多女生花大錢買保養品都在所不惜，而想做好抗老，除了認真保養，其實吃對食物也有用！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了8種能幫助延緩老化的食物，利用飲食內調搭配外在保養，讓你凍齡更有感，看起來更年輕。

▲▼ 營養師教吃8種抗老食物。（圖／記者張毓容攝）

＃番茄

番茄富含茄紅素，可幫助減少皮膚光害。

＃亞麻籽

亞麻籽含有豐富α-次亞麻油酸，也可以幫助減少皮膚光害。

＃肉桂

肉桂可幫助促進膠原蛋白生成。

▲▼ 營養師教吃8種抗老食物。（圖／記者張毓容攝）

＃綠茶

綠茶含有豐富的多酚類抗氧化劑，可以幫助減少肌膚衰老。

＃黑巧克力

黑巧克力含有多種類黃酮成份，其中黃烷醇有很強的抗氧化作用，可以減少皮膚光害。但建議要選擇低糖的黑巧克力且適量攝取就好。

＃辣椒（用以調味）

辣椒含有的辣椒素，可幫助減少肌膚衰老。

▲▼ 營養師教吃8種抗老食物。（圖／記者張毓容攝）

＃鮭魚

鮭魚含有豐富的Omega-3不飽和脂肪酸，可滋潤肌膚、幫助抗發炎，也能幫助預防青春痘。

＃蔬菜

新鮮蔬菜富含各種維生素，與肌膚健康息息相關。

▲▼ 營養師教吃8種抗老食物。（圖／記者張毓容攝）

除了以上能幫助延緩老化、看起來更年輕的「抗老食物」，蕭瑋霖也加碼提到許多人都深受困擾的痘痘問題，飲食可以如何幫助改善。他指出，容易冒痘的人最好避免攝入精緻甜食，以減少血糖波動，避免皮脂分泌旺盛，加重的痘痘粉刺情況。

此外，可多多攝取以下4類食物，包含優格、優酪乳，可補充益生菌，幫助改善身體發炎症狀；核桃及鮭魚則是含有豐富的Omega-3不飽和脂肪酸，有助於抗發炎；南瓜籽及牡蠣、鮮蝦等海鮮，富含鋅，能幫助改善皮膚狀況；而像是南瓜、紅蘿蔔、番茄等蔬果，則能幫助增加維生素A的攝取，促進肌膚組織生長，都是有利於預防、改善痤瘡情狀的食物。

關鍵字：

保養, 護膚, 抗老化, 抗老, 延緩老化, 凍齡, 飲食, 食物, 營養師, 建議

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