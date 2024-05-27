fb ig video ETtoday search mobile

夏季最強「6款防曬」推薦　讓你曬不黑也曬不老

>

記者曾怡嘉／綜合報導

炎炎夏日即將來臨，豔陽不僅會把肌膚曬黑，防曬沒做足，肌膚更是會曬老，因此防曬一年四季都要做滿，盤點最新防曬單品，看看哪一款是你的心頭好。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲Kanebo  輕爽全方位UV噴霧（陽光花香），SPF50+/PA++++，30ml，1,100元。

今年推出香氛版防曬噴霧，靈感來自夏日晴空昂首迎向豔陽綻放的向日葵，高防曬係數搭配水感油質凝膠技術，一噴防曬超便利，無論是肌膚、頭皮髮絲，全身都可以輕易上手。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲京城之霜  零重力海洋友善輕膚防曬乳，SPF50+/PA+++，50ml，1,200元。

符合夏威夷規範的珊瑚礁友善防曬劑成分，零重力海洋友善輕膚防曬乳是第一支能隔離3種光傷害的防曬乳，同步搭配布列塔尼石楠花萃取和維他命原B5，結合Actuat E60活化肌萃，一舉突破高係數防曬與海洋友善防曬常見的厚重黏悶、過度泛白等缺點。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲曼秀雷敦 SUNPLAY 海洋友善物理防曬乳液，SPF50+/PA++++，35g，380元。

延續專為戶外防曬研發的品牌概念，首創海洋友善的純物理配方，同時具備最強耐水耐汗與極致防曬效果，除了無添加對海洋生態有傷害的防曬成分外，更是100%純物理防曬且符合EWG標準，讓肌膚與環境都能安心防曬。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲凡士林 5D極護水感防曬乳，SPF50+/PA++++，399元。

凡士林第一支超越防曬的5重防護力最頂新品，將傷害肌膚的UVA、UVB、光老化、空氣髒污、冷氣乾燥通通一網打盡，達到98%高效抗曬、全波段阻隔紫外線，夏季務必要入手。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲專科全效抗汗防曬乳，SPF50+/PA++++，40ml，290元。

專科全效防曬系列新升級10大高效防護，最高等級防曬力防止紫外線曬黑曬傷等日照侵害，還能對抗光老化，搭配高效保濕保養成份，讓肌膚曬後不乾燥，不泛白、不黏膩、不刺激的清爽溫和質地，一整天使用或補擦也能感受舒適透氣。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲AHC 極致防禦零油光防曬棒，SPF50+/PA++++，14g

羽量級輕盈貼膚，零負擔不黏膩，形成隱形盾一般，抵禦UVA、UVB、紅外線、及空氣髒汙；添加抗油光礦物成分-爐甘石粉，有效吸附多餘皮脂，清爽零油光；並加入高純度積雪草活性修護成分，全面鎮定並舒緩曬後肌膚。

關鍵字：

防曬, 夏日, 肌膚, 新品, 推薦

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

「自我感覺良好」星座Top 5　天秤討厭批評、牡羊把黑都說成白的

「自我感覺良好」星座Top 5　天秤討厭批評、牡羊把黑都說成白的

超準！第一眼看到什麼？秒讀你的內心「真實狀態」

超準！第一眼看到什麼？秒讀你的內心「真實狀態」

常淺眠難睡？營養師教吃4大「好睡營養素」　還有睡前NG 3行為快避開

常淺眠難睡？營養師教吃4大「好睡營養素」　還有睡前NG 3行為快避開

夏季最強「6款防曬」推薦　讓你曬不黑也曬不老 「5種朋友」不要交！誤交損友讓你好運通通都跑光 250坪新北最大LOPIA 6／1開幕！　開賣便當、生魚片成加菜神隊友 精神不濟可能是體內濕氣惹禍！　營養師：4種袪濕食物吃起來 春夏「中性風格」6款重點單品　百慕達短褲、厚底涼鞋穿出時髦率性 勞力士「水鬼王」防水3900米好威　熱門度不若「水鬼」在於太霸氣 就是不脫妝！夏季「底妝三寶」推薦 　到了下午妝容依然完美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面