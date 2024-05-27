夏季最強「6款防曬」推薦　讓你曬不黑也曬不老

記者曾怡嘉／綜合報導

炎炎夏日即將來臨，豔陽不僅會把肌膚曬黑，防曬沒做足，肌膚更是會曬老，因此防曬一年四季都要做滿，盤點最新防曬單品，看看哪一款是你的心頭好。

▲Kanebo 輕爽全方位UV噴霧（陽光花香），SPF50+/PA++++，30ml，1,100元。

今年推出香氛版防曬噴霧，靈感來自夏日晴空昂首迎向豔陽綻放的向日葵，高防曬係數搭配水感油質凝膠技術，一噴防曬超便利，無論是肌膚、頭皮髮絲，全身都可以輕易上手。

▲京城之霜 零重力海洋友善輕膚防曬乳，SPF50+/PA+++，50ml，1,200元。



符合夏威夷規範的珊瑚礁友善防曬劑成分，零重力海洋友善輕膚防曬乳是第一支能隔離3種光傷害的防曬乳，同步搭配布列塔尼石楠花萃取和維他命原B5，結合Actuat E60活化肌萃，一舉突破高係數防曬與海洋友善防曬常見的厚重黏悶、過度泛白等缺點。

▲曼秀雷敦 SUNPLAY 海洋友善物理防曬乳液，SPF50+/PA++++，35g，380元。

延續專為戶外防曬研發的品牌概念，首創海洋友善的純物理配方，同時具備最強耐水耐汗與極致防曬效果，除了無添加對海洋生態有傷害的防曬成分外，更是100%純物理防曬且符合EWG標準，讓肌膚與環境都能安心防曬。

▲凡士林 5D極護水感防曬乳，SPF50+/PA++++，399元。

凡士林第一支超越防曬的5重防護力最頂新品，將傷害肌膚的UVA、UVB、光老化、空氣髒污、冷氣乾燥通通一網打盡，達到98%高效抗曬、全波段阻隔紫外線，夏季務必要入手。

▲專科全效抗汗防曬乳，SPF50+/PA++++，40ml，290元。

專科全效防曬系列新升級10大高效防護，最高等級防曬力防止紫外線曬黑曬傷等日照侵害，還能對抗光老化，搭配高效保濕保養成份，讓肌膚曬後不乾燥，不泛白、不黏膩、不刺激的清爽溫和質地，一整天使用或補擦也能感受舒適透氣。

▲AHC 極致防禦零油光防曬棒，SPF50+/PA++++，14g

羽量級輕盈貼膚，零負擔不黏膩，形成隱形盾一般，抵禦UVA、UVB、紅外線、及空氣髒汙；添加抗油光礦物成分-爐甘石粉，有效吸附多餘皮脂，清爽零油光；並加入高純度積雪草活性修護成分，全面鎮定並舒緩曬後肌膚。