瘦身不一定要餓肚子！「輕鬆減肥」7大秘訣：換小碗盤也有用

▲改變一些飲食、生活上的小習慣，也能幫你輕鬆減肥。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@kkmmmkk

為了擁有好體態，想減肥又覺得好難？其實減肥不一定要痛苦地餓肚子，從一些飲食、生活上的小習慣做調整，也能幫助控制體重，輕鬆瘦下來，像是以下7個能幫你「輕鬆減肥」的小秘訣快記好，從今天開始做，讓你不知不覺中就減肥成功。

＃控制分量



學會適量進食，每餐盡量避免過量，像是使用小碟子或較小的碗盤來盛食，可以幫助控制食量；或是從每周少喝一兩杯含糖飲料開始，這些小改變累積起來會帶來顯著的效果，而且不會讓你感到壓力過大。

＃均衡飲食比極端節食更有用



健康均衡的飲食習慣是減肥的關鍵，比起極端節食餓肚子，更能持續長期下去且也更健康。這並不意味著你需要嚴格地計算每一餐的卡路里，而是要注重食物的多樣性和營養均衡，像是增加蔬菜、水果和全穀物的攝入，不僅能提供飽足感，還能促進消化；減少高糖、高脂肪食物的攝取，這些食品容易導致熱量過剩。

＃找到自己喜歡的運動



減肥不一定要靠高強度的訓練，找到一項自己喜歡並且願意持續進行的運動更重要，像是慢跑、騎自行車、跳舞或瑜伽，都能幫助燃燒卡路里並保持健康，讓運動成為一種樂趣而非負擔，幫你養成規律運動的習慣，而且運動不僅能消耗熱量，還能改善心情和整體健康。

＃保持充足的睡眠



睡眠不足會影響新陳代謝，增加飢餓感，從而導致體重增加。確保每天有7～8小時的優質睡眠，這樣不僅有助於減肥，還能提升整體健康。

＃適當紓解壓力



壓力過大時，身體會分泌皮質醇，這種激素會增加食慾，特別是對高糖高脂食物的渴望，容易導致暴飲暴食。學會管理壓力，找到能讓自己減壓放鬆的方式，像是通過冥想、深呼吸、運動或興趣愛好來幫助放鬆、減少壓力，有助於避免情緒化進食。

＃多喝水



多喝水有助於提高新陳代謝，每日攝取足夠的水分，也能有效降低食慾，避免誤把口渴當作飢餓，而吃下過多熱量。建議每天飲用8杯水（約2000c.c.）或至少喝體重x 35～40ml的水量，可根據個人體重和運動量適當調整。

＃設定現實的減重目標



不要期望一夜之間達成理想體重，過於激進的減重目標往往會導致挫折感和失敗。減肥是一個漸進的過程，設定切合實際的目標，並且不要對自己過於苛求，像是每周減少0.5kg～1kg是比較健康和可持續的減重速度。