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營養師曝「咖啡熱量圖鑑」　攝取超標「身體6大警訊」要注意

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▲▼營養師：咖啡因攝取超標「6大警訊」要注意 。（圖／Unsplash）

▲咖啡適量飲用，以免影響健康。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

每天都習慣會來杯咖啡提振精神嗎？營養師高敏敏分享，適量喝咖啡還是好處多多，可以提升工作專注力、幫助代謝、燃燒脂肪、抗氧化…等等，但若咖啡因攝取量過量，以下「6大警訊」要注意！

▲▼營養師：咖啡因攝取超標「6大警訊」要注意 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲▼營養師：咖啡因攝取超標「6大警訊」要注意 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲▼營養師：咖啡因攝取超標「6大警訊」要注意 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏，以下同）

營養師高敏敏建議，每日咖啡因攝取量應少於300毫克，約等於一大杯冰美式咖啡或是2杯大杯冰拿鐵，若為孕媽咪，咖啡因攝取應少於200至300毫克，若是超量攝取，身體會發出警訊。

#胃痛

咖啡因會刺激胃酸分泌，若本身腸胃敏感，或是空腹狀態飲用，容易刺激胃黏膜，導致胃部疼痛。

#焦慮、焦躁

咖啡因會影響大腦中的腺苷受體以及刺激腎上腺分泌，也因如此會導致焦慮、緊張，若你本身就已經處於高壓或是焦慮狀態，可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重。

#頭痛

咖啡因是一種中樞神經的「興奮劑」，會導致腦部血管收縮，有偏頭痛的話，更應該要注意攝取量。
有偏頭痛的人需注意攝取量

#心律不整、心悸

過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，容易引起精神緊張。

#頻尿

咖啡因會幫助代謝，因此會導致頻尿，若較晚飲用，則很有可能影響睡眠質量。

#越喝越累

咖啡因會提高腎上腺素及多巴胺，使興奮交感神經產生興奮感，進而產生暫時提神的作用，但只能延後疲倦與睡眠，一但咖啡因消耗完後，就會感覺到疲勞、沒精神。

▲▼營養師：咖啡因攝取超標「6大警訊」要注意 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

咖啡, 咖啡因, 營養師, 健康, 警訊

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