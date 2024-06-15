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懶人必知日本爆紅「超慢跑」　掌握3重點在家運動也能輕鬆瘦

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文／女子學

你有聽過「超慢跑」這項運動嗎？最近從日本綜藝節目爆紅，身邊也有很多朋友推薦，了解後發現這完全是個為了懶人發明的運動。只要在家穿上運動鞋，在原地維持正確的跑步姿勢，不用去健身房也能大爆汗！

編輯也整理了有關超慢跑的起源與動作要領，基本上只要是沒有特殊狀況的人，都很適合這項運動，特別是想輕鬆減肥的人，除了飲控外，在加上超慢跑，絕對可以達成願望。在開始運動前，先一起來認識超慢跑吧！

▲只要在家穿上運動鞋就能跟著做爆紅的「超慢跑」。（圖／Pinterest，下同）

超慢跑的起源

最近從日本節目爆紅的超慢跑（Niko Niko Running)，源自於日本，是由福岡大學運動生理學系教授「田中宏曉」所提倡的運動。

熱衷於各種路跑的田中教授，因為自己常常受傷且比賽成績總是不理想，而有了改變運動方式的想法。「超慢跑」就是他測試後所推薦的運動。他也以親身經驗分享，持續超慢跑一段時間後，他不僅瘦身有成，路跑比賽還跑出個人最佳成績，運動時，心情也更加輕鬆與愉快。

誰適合超慢跑？

超慢跑是個低強度的有氧運動，幾乎沒有年齡限制，從3歲到93歲都能做，對年長者、肥胖族群以及體能不佳的人更是有益。以走路的速度進行慢跑的動作，不用消耗太多體能，同時，還能保護膝蓋不過度磨損，醫師更推薦是能改善血糖、輕鬆減肥的運動。

▲超慢跑是低強度有氧運動，幾乎沒有年齡限制。（圖／pexels）

超慢跑的3大重點

關於超慢跑的正確姿勢，以下3個要點為大方向，只要記好這些秘訣，就能開始運動了。網路上也有許多相關的教學影片，推薦初學者可以先跟著影片一起運動。

1.「前腳掌先著地，後腳跟再落地」

穿上球鞋站在瑜伽墊上，當雙腳站穩後，便可以開始以這樣的方式進行，另外腰背一定要挺直，眼睛看向正前方。

2.「膝蓋微彎曲」

超慢跑的重點之一，就是膝蓋要呈現微彎曲。這是為了避免膝蓋打直，在運動時承受過多的衝擊而造成受損。膝蓋保持有彈性的彎曲，是一定要記住的要點。

3.「腳步輕盈、步伐要小」

講求輕鬆愉快的運動，一定是不能讓自己太喘，這時就要特別注意腳的力道與速度。當腳落地的力道越重，心跳就會越快，所以想要輕鬆一定要放輕腳步。步伐則是要小且快，為了達到燃燒脂肪的效果，超慢跑也要控制在穩定的節奏中，建議的速度為「1分鐘180步頻」。

▲超慢跑的正確姿勢。（示意圖／pexels）

那超慢跑一次要跑多久呢？其實跟一般運動一樣，需要達到30分鐘才會有效果，不過若是新手的話，可以從10分鐘慢慢累加，先習慣這個運動方式，並將它融入生活。維持運動一段時間後，一定會有不一樣的收穫。

以上就是超慢跑的重點介紹。輕鬆、簡單、好上手，在家就能隨時開始，完全有成為國民運動的潛力。現在，懶人們真的沒藉口不運動了。

延伸閱讀

減肥燃脂超有效！醫師大推「跑走運動」：比跑步更無負擔的替代方案

過年團圓人也圓！年後 5 種運動推薦，把握減肥黃金期，快速恢復體態

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 日本, 運動, 超慢跑, 瘦身

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