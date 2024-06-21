fb ig video ETtoday search mobile

用眼過度好模糊？盤點5款護眼食物　養出晶亮眼神

>

▲▼用眼過度好模糊？盤點5款護眼食物 。（圖／Unsplash）

▲多吃藍莓可以改善視力、預防眼部疾病。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人用眼過度已成常態，眼睛乾澀、模糊不清，不少人更是眼睛提早老化，除了養成健康的用眼習慣以外，補充護眼食物對眼睛也有助益，盤點5款食物，現在補充還不遲！

#胡蘿蔔

胡蘿蔔富含β-胡蘿蔔素的食物，這是一種強效的抗氧化劑，可以保護眼睛免受自由基的傷害。胡蘿蔔中的維生素A也有助於維持正常視力和預防夜盲症。

#紅椒

紅椒含有豐富的維生素C，這是一種抗氧化劑，可以減少眼睛組織中的氧化損害。它還包含類胡蘿蔔素和維生素E，有助於維護眼睛健康。

▲▼用眼過度好模糊？盤點5款護眼食物 。（圖／Unsplash）

#菠菜

菠菜是一種富含維生素C、維生素E和類胡蘿蔔素的綠葉蔬菜。這些營養素有助於減少眼睛組織中的損傷，同時還提供了抗氧化和抗發炎的效果。

#藍莓

藍莓有很好的抗氧化效果，其中包含類胡蘿蔔素、維生素C和E。這些抗氧化劑有助於減少眼睛組織中的氧化損害，同時還可以改善視力和預防眼睛疾病。

▲▼用眼過度好模糊？盤點5款護眼食物 。（圖／Unsplash）

#堅果

堅果是一種豐富的ω-3脂肪酸來源，包括亞麻籽、核桃和杏仁。這些脂肪酸對於維護眼睛健康至關重要，可以減少眼睛組織中的發炎和氧化損害。

除了這些食物，還有其他一些護眼營養素，例如維生素E、維生素D和鋅等，也對眼睛健康非常重要。

關鍵字：

護眼食物, 眼睛健康, 好視力, 眼睛老化, 食物營養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

「最開不起玩笑」星座Top 3 ！第一名地雷超多容易把笑話當真

「最開不起玩笑」星座Top 3 ！第一名地雷超多容易把笑話當真

是餓還是嘴饞？專家教你識破「假性飢餓」

是餓還是嘴饞？專家教你識破「假性飢餓」

不只是朋友！超準4點代表「他動心了」　句點後繼續聊、莫名在意

不只是朋友！超準4點代表「他動心了」　句點後繼續聊、莫名在意

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色 11雙顯腿細「厚底球鞋」推薦！IU愛到包色NB 1906R、LOEWE聯名超百搭 《墨雨雲間》絕美珍珠妝原來真有其事！吳謹言、楊超越美出新高度 眼霜順時針塗？皮膚科醫師曝6個「正確保養手法」　用錯反而傷肌膚 洗完清爽不緊繃！夏日「洗顏新品」盤點　還能當作泡泡面膜用 7種該丟出衣櫃的商品　留著它們只會讓你質感下降 減肥肚子依舊凸？營養師教簡單3招瘦小腹　吃出緊實馬甲線

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面