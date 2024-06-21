用眼過度好模糊？盤點5款護眼食物　養出晶亮眼神

▲多吃藍莓可以改善視力、預防眼部疾病。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人用眼過度已成常態，眼睛乾澀、模糊不清，不少人更是眼睛提早老化，除了養成健康的用眼習慣以外，補充護眼食物對眼睛也有助益，盤點5款食物，現在補充還不遲！

#胡蘿蔔

胡蘿蔔富含β-胡蘿蔔素的食物，這是一種強效的抗氧化劑，可以保護眼睛免受自由基的傷害。胡蘿蔔中的維生素A也有助於維持正常視力和預防夜盲症。

#紅椒

紅椒含有豐富的維生素C，這是一種抗氧化劑，可以減少眼睛組織中的氧化損害。它還包含類胡蘿蔔素和維生素E，有助於維護眼睛健康。

#菠菜

菠菜是一種富含維生素C、維生素E和類胡蘿蔔素的綠葉蔬菜。這些營養素有助於減少眼睛組織中的損傷，同時還提供了抗氧化和抗發炎的效果。

#藍莓

藍莓有很好的抗氧化效果，其中包含類胡蘿蔔素、維生素C和E。這些抗氧化劑有助於減少眼睛組織中的氧化損害，同時還可以改善視力和預防眼睛疾病。

#堅果

堅果是一種豐富的ω-3脂肪酸來源，包括亞麻籽、核桃和杏仁。這些脂肪酸對於維護眼睛健康至關重要，可以減少眼睛組織中的發炎和氧化損害。

除了這些食物，還有其他一些護眼營養素，例如維生素E、維生素D和鋅等，也對眼睛健康非常重要。