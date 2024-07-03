熬夜加班還不能睡？「3個方法」幫助提升精神　工作更有效率

▲熬夜工作提振精神有秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夜深了還不能睡，還有一些事情需要熬夜完成，但頭腦早已混沌不清？以下3個方法幫助你保持精力充沛，提升工作學習效率。

#攝取適量咖啡因

咖啡和茶中的咖啡因可以幫助提高警覺性，但要適量攝入，但應避免飲用過多導致心悸或焦慮。建議每隔幾個小時喝一小杯咖啡，另外嘴饞的話可以補充高蛋白質食物和低糖飲食，像是堅果、雞蛋、優格等，可以提供持續的能量，而不是像高糖食物那樣迅速升高血糖然後快速下降，導致疲勞。

另外想要提振精神，多喝水也很重要，因為攝取水分不足，容易導致疲勞和注意力不集中，保持充足的水分攝入對維持體能和精神狀態非常重要。

#短暫且高效的休息

連續長時間工作會導致注意力下降和效率降低，因此適當的休息是必要的，每隔一段時間可以起來走動或做一些簡單的拉伸運動，可以促進血液循環，緩解因長時間坐姿帶來的身體疲勞。

#理想的工作環境

一個理想的工作環境可以幫助你集中注意力並減少疲勞感，像是晚上工作時可以使用檯燈或其他輔助光源，避免長時間在昏暗環境下工作，另外應確保工作環境通風良好，必要時使用空氣淨化器或在室內擺放一些綠植，這有助於提升空氣質量，促進精神集中。可以的話，建議關閉不必要的電子設備通知，以減少外界的干擾，提高工作效率。