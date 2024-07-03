fb ig video ETtoday search mobile

熬夜加班還不能睡？「3個方法」幫助提升精神　工作更有效率

>

▲▼「3個方法」幫助提升精神　有效率完成工作 。（圖／Unsplash）

▲熬夜工作提振精神有秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夜深了還不能睡，還有一些事情需要熬夜完成，但頭腦早已混沌不清？以下3個方法幫助你保持精力充沛，提升工作學習效率。

▲▼「3個方法」幫助提升精神　有效率完成工作 。（圖／Unsplash）

#攝取適量咖啡因

咖啡和茶中的咖啡因可以幫助提高警覺性，但要適量攝入，但應避免飲用過多導致心悸或焦慮。建議每隔幾個小時喝一小杯咖啡，另外嘴饞的話可以補充高蛋白質食物和低糖飲食，像是堅果、雞蛋、優格等，可以提供持續的能量，而不是像高糖食物那樣迅速升高血糖然後快速下降，導致疲勞。

另外想要提振精神，多喝水也很重要，因為攝取水分不足，容易導致疲勞和注意力不集中，保持充足的水分攝入對維持體能和精神狀態非常重要。

#短暫且高效的休息

連續長時間工作會導致注意力下降和效率降低，因此適當的休息是必要的，每隔一段時間可以起來走動或做一些簡單的拉伸運動，可以促進血液循環，緩解因長時間坐姿帶來的身體疲勞。

▲▼「3個方法」幫助提升精神　有效率完成工作 。（圖／Unsplash）

#理想的工作環境

一個理想的工作環境可以幫助你集中注意力並減少疲勞感，像是晚上工作時可以使用檯燈或其他輔助光源，避免長時間在昏暗環境下工作，另外應確保工作環境通風良好，必要時使用空氣淨化器或在室內擺放一些綠植，這有助於提升空氣質量，促進精神集中。可以的話，建議關閉不必要的電子設備通知，以減少外界的干擾，提高工作效率。

關鍵字：

夜晚、精力充沛、工作效率、疲勞、注意力

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

看到拖鞋還是可樂？測驗你的真實個性是怎麼樣的人

看到拖鞋還是可樂？測驗你的真實個性是怎麼樣的人

57歲李若彤超凍齡有一套！「防曬3寶」教你曬不黑也曬不老

57歲李若彤超凍齡有一套！「防曬3寶」教你曬不黑也曬不老

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

懶得找朋友、總是自己看電影？5點證明妳愛上了「獨處的時光」 日本皮膚科醫師推薦3種「抗衰老早餐」：水果選對才有用 TORY BURCH新大容量水桶包通勤族必收！許路兒示範拼色款2萬元有找 不靠顏值卻超有異性緣　4個特質自帶「好感體質」最吃香 伊能靜：三伏天是最佳瘦身時間　保證瘦「三伏心法」公開 不理婚變傳言！陳妍希：愛情裡面沒有輸贏、對錯之分 拒當月光族！4招小資必學理財法　檢討每日花費、省錢就是賺錢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面