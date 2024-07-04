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《玫瑰的故事》體悟愛情！Melody：成就自己後才能成就一段關係

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▲▼Melody：成就自己後才能成就一段關係 。（圖／翻攝自FB/Melody）

▲Melody追劇體悟愛情人生。（圖／翻攝自FB/Melody，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　 

Melody日前在小紅書分享，她剛看完陸劇《玫瑰的故事》感觸很深，她認為在愛情裡最好的狀態如下3大重點，早點知道、早點得到幸福。

#在一個親密關係中，必須懂得平靜和合理提出你的需求

Melody說：「很多女生都不太敢向另一半提出需求，這可能是生活、也可能是情緒方面，就連我自己都不好意思提出來，因為臉皮薄，不敢去要求對方，雖然表面關係風平浪靜，但久了事情都不如自己所願時，心裡就會有疙瘩，導致心理不平衡，因此學會提出自己的需求是很重要的。」

▲▼Melody：成就自己後才能成就一段關係 。（圖／翻攝自FB/Melody）

#我們在選擇伴侶的時，其實最重要的親密關係是自己

她分享：「以前年輕時候談戀愛，總覺得對方是來拯救或是提升自己，這觀念其實不對，女生終究最重要的親密關係肯定是自己，首先你必須先足夠了解自己，才能找到適合的人來和平相處，與其說要嫁給白馬王子，倒不如多花一點時間和精力成就自己，成就了自己以後，才能成就出一段好的關係。」

#我們期待最好的關係應該是健康、有彼此陪伴的價值關係

她呼籲女生千萬不要因為對方對你好，所以就喜歡人家，當對方喜歡你，會對你好是理所當然的，你要思考一下他是否能為你帶來進步，或是能帶你多去看看這個世界，即便幫不了你什麼，學會傾聽和陪伴是很重要的，就能一起解決許多問題。

關鍵字：

愛情, 關係, 幸福, 自我成長, 健康

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