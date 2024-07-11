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大腦被「阿焦」掌控恐壓力胖！全身痠痛、食慾失控　5徵兆要注意

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▲《腦筋急轉彎2》。（圖／迪士尼提供）

▲《腦筋急轉彎2》中的阿焦（左二），讓情緒焦慮。（圖／迪士尼提供）

文 / 中央社

動畫電影描繪掌控焦慮的「阿焦」如何引發腦中革命。醫師指出，大腦長期被焦慮主控恐造成「壓力胖」，腹部肥胖、全身痠痛、腸胃功能紊亂、睡眠質量下降、食慾失控都是徵兆。

動畫電影《腦筋急轉彎2》（Inside Out 2）票房表現亮眼，片中描繪青春期少女萊莉湧現更多複雜情緒，其中象徵焦慮的「阿焦」更一度控制大腦，片中台詞「我不知道該如何停止焦慮，或許這就是成長的代價」引發大小影迷共鳴。 開業診所肥胖專科及家醫科醫師楊智雯透過新聞稿以看診經驗指出，10個因肥胖求診的個案中，因為焦慮導致「壓力胖」者就占約3個，其中就有今年34歲的科技業男性。

楊智雯說，這名個案3年前結婚，很快成為新手奶爸，今年又因職場表現亮眼，升任部門主管，常須半夜與國外廠商視訊開會。長期睡眠不足下，腎上腺功能開始失衡，飲食又總以能優先取得的食物為主，喜歡以泡麵、洋芋片、可樂快速補充體力，導致1年內體重暴增20公斤。

▲▼ 。（圖／達志示意圖）

▲壓力大讓食慾增加。（圖／達志影像示意圖）

壓力為什麼讓人發胖，楊智雯解釋2大主因，第1，長期壓力會刺激身體分泌「皮質醇」，抑制多巴胺釋放、影響多巴胺受體敏感性，導致愉悅感降低，而高脂高糖食物能促進多巴胺釋放，因此身體對這種食物慾望增加，形成惡性循環；第2，持續性壓力會導致血糖長期較高，促使胰島素過度分泌，增加胰島素阻抗。

「壓力胖」有5大徵兆，楊智雯說明，包含腹部肥胖、全身痠痛、腸胃功能紊亂、睡眠質量下降、食慾失控。此時可透過3招調整，包含適時補充營養素，例如維生素B6、B12是色胺酸轉換成「快樂荷爾蒙」血清素的重要輔酶；培養興趣排解壓力，如爬山、看書、做家務等；擁有充足睡眠，避免惡性循環。 若無法自行調整，需走向治療，楊智雯指出，可以透過腸道功能與荷爾蒙檢測，根據科學化數據進行飲食調整；此外，找到紓壓管道，降低壓力荷爾蒙影響，也有助於知道如何吃對食物、守護健康。

關鍵字：

中央社, 壓力胖, 腦筋急轉彎, 阿焦

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