把握生理期！營養師傳授「經期前後瘦身法」　這樣吃瘦超快

▲適量攝取咖啡因食物，幫助快速燃脂。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

大部分的女生面對生理期，都會感到困擾且身體不適，營養師高敏敏分享，可以把弱點改為強項，把握月經週期瘦身更有感，尤其是經期過後的1周內，吃對食物瘦超快！

#經期前1-7天（減脂撞牆期）

經期前一周是人體儲存能量的時段，分泌黃體素容易使情緒不穩，這時建議選擇高鉀飲食，有助抑制對糖分的渴望，同時也有利水的功效，幫助消除水腫很有感，營養師高敏敏建議，分泌黃體素容易讓人感到疲倦，可以多多補充睡眠。高鉀飲食像是香蕉、莧菜、紅豆水、玉米鬚茶都是好選擇。

#經期中（代謝旺盛期）

這時候身體大量流失鐵質，容易感到腹部悶痛、身體不適，建議可以多多補充鐵質，幫助補血和造血，同時增加免疫力，同時可以搭配一些緩和運動，舒緩經期不適。補鐵飲食像是紫菜、豬血、豬血糕、文蛤都建議可多多攝取。

#經期後1-7天（黃金燃脂期）

營養師高敏敏指出，這時是身體代謝最快速的時候，建議可以攝取含咖啡因食物，幫助提高身體代謝力，記得三餐也要攝取充足膳食纖維，增加飽足感，若情況允許的話，可以搭配有氧運動來增加熱量，幫助快速燃脂。燃脂飲食像是咖啡、茶、燕麥、地瓜葉都不錯。



#經期後7-14天（代謝平穩期）

這時黃體素開始增加，身體會出現水腫情況，代謝力也開始變平穩，這時建議可以做增肌運動來提高熱量消耗，並搭配高蛋白飲食，可以幫助肌肉修復、紅血球生成，進一步改善疲勞，高蛋白飲食像是雞胸肉、魚類、黃豆製品、蝦子都不錯。.