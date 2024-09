靜奢風退場！「Rich Mom Style」歐美流行　質感單品穿出從容不迫的氣質

圖文/鏡週刊

靜奢風已逐漸退場,Rich Mom Style崛起,安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)、吉賽兒邦臣(Gisele Bündchen)等女藝人率先演繹,結合休閒的慵懶感與高級的元素,代表發自內心的奢華,強調身分和風格的鮮明展示。

擺闊毫不費力

想打安全牌?Beige色系的堆疊是Rich Mom Style最簡單的搭配守則。一件高質感的毛衣,搭配直筒褲,鬆身的線條最能表現出老錢有餘裕的輕鬆風格。

快意打理生活

要去接孩子來不及了、晚上有飯局,不能隨便穿該怎麼辦?找件絕不出錯的白襯衫,再套上有設計感的短版毛衣,拎著車鑰匙與咖啡,輕鬆上路當一個Stylish Mom。

▲短版毛衣 NT$49,200/白襯衫 NT$39,800/酒紅羊毛合身裙 NT$44,800 All by FENDI。

貴婦巧露聲色

針織是Rich Mom Style的主力單品之一,通常很在意體態管理的媽媽們,即便穿上貼膚的針織洋裝,也能展現從容不迫的氣質,可以再搭件針織外套增加層次。

▲天藍色絲質洋裝 價格店洽 by Loro Piana/條紋針織外套 NT$54,000 by LOUIS VUITTON.

宣導財可露白

提到Rich Mom Style,絕不能忽略的就是各式各樣的白襯衫,基本的美式牛津白襯衫是必備,帶點設計風格的白襯衫更是早秋出行的最佳良伴!

▲腰帶白襯衫 NT$62,000 by LOEWE/卡其色長褲 NT$113,900 by Loro Piana。



鬆弛打遍天下

想在日常生活中增加一絲時髦味,Rich Mom最適合單穿西裝背心,無論是搭配寬鬆的西裝長褲,或是褲裙、長裙,穿出游刃有餘的風格,下午茶、晚餐都能輕鬆應付。

▲西裝背心 NT$33,000 by LOEWE/駝色褲裙 NT$153,100 by Loro Piana/尖頭低跟鞋 NT$35,350 by FENDI/皮革腰帶 價格店洽 by LOUIS VUITTON。

化妝:Eddi/髮型:張仕誠 @ HAIRMOSA.LAB/模特兒:李柏 @ GGGG Models Management

更多鏡週刊報導

【靚時尚】秋冬短路

【靚時尚】上班幹件大事

【靚時尚】一件鍾情