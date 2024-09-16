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靜奢風退場！「Rich Mom Style」歐美流行　質感單品穿出從容不迫的氣質

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駝色毛衣 NT$102,500 by FENDI ／白色長褲 NT$74,700 by Loro Piana ／西裝外套 NT$129,900 by Loro Piana ／低跟靴 價格店洽 by BOTTEGA VENETA

圖文／鏡週刊

靜奢風已逐漸退場，Rich Mom Style崛起，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）等女藝人率先演繹，結合休閒的慵懶感與高級的元素，代表發自內心的奢華，強調身分和風格的鮮明展示。

擺闊毫不費力

想打安全牌？Beige色系的堆疊是Rich Mom Style最簡單的搭配守則。一件高質感的毛衣，搭配直筒褲，鬆身的線條最能表現出老錢有餘裕的輕鬆風格。

快意打理生活

要去接孩子來不及了、晚上有飯局，不能隨便穿該怎麼辦？找件絕不出錯的白襯衫，再套上有設計感的短版毛衣，拎著車鑰匙與咖啡，輕鬆上路當一個Stylish Mom。

【靚時尚】老母有錢

▲短版毛衣 NT$49,200／白襯衫 NT$39,800／酒紅羊毛合身裙 NT$44,800 All by FENDI。

貴婦巧露聲色

針織是Rich Mom Style的主力單品之一，通常很在意體態管理的媽媽們，即便穿上貼膚的針織洋裝，也能展現從容不迫的氣質，可以再搭件針織外套增加層次。

天藍色絲質洋裝 價格店洽 by Loro Piana／條紋針織外套 NT$54,000 by LOUIS VUITTON

▲天藍色絲質洋裝 價格店洽 by Loro Piana／條紋針織外套 NT$54,000 by LOUIS VUITTON. 

宣導財可露白

提到Rich Mom Style，絕不能忽略的就是各式各樣的白襯衫，基本的美式牛津白襯衫是必備，帶點設計風格的白襯衫更是早秋出行的最佳良伴！

腰帶白襯衫 NT$62,000 by LOEWE／卡其色長褲 NT$113,900 by Loro Piana

▲腰帶白襯衫 NT$62,000 by LOEWE／卡其色長褲 NT$113,900 by Loro Piana。

鬆弛打遍天下

想在日常生活中增加一絲時髦味，Rich Mom最適合單穿西裝背心，無論是搭配寬鬆的西裝長褲，或是褲裙、長裙，穿出游刃有餘的風格，下午茶、晚餐都能輕鬆應付。

西裝背心 NT$33,000 by LOEWE／駝色褲裙 NT$153,100 by Loro Piana／尖頭低跟鞋 NT$35,350 by FENDI／皮革腰帶 價格店洽 by LOUIS VUITTON

▲西裝背心 NT$33,000 by LOEWE／駝色褲裙 NT$153,100 by Loro Piana／尖頭低跟鞋 NT$35,350 by FENDI／皮革腰帶 價格店洽 by LOUIS VUITTON。

化妝：Eddi／髮型：張仕誠 @ HAIRMOSA.LAB／模特兒：李柏 @ GGGG Models Management

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關鍵字：

鏡週刊, 靚時尚, Rich Mom Style

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