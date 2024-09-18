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演活黛妃的190公分女神制霸紅毯　戴長耳環、絕版鑽錶美出新高度

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▲▼ 伊莉莎白戴比基 。（圖／公關照）

▲伊莉莎白戴比基以一襲Dior 2025早春度假系列黑色天鵝絨長洋裝，搭配De Beers珠寶與江詩丹頓出席艾美獎。（圖／Dior提供）

記者陳雅韻／台北報導

在熱門影集《王冠》最後一季飾演英國黛安娜王妃的女星伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki），被評為神韻與黛安娜王妃最相近的女演員，她的精采演出也為她贏得第76屆艾美獎劇情類影集最佳女配角獎項，當天她的裝扮也一致獲得好評，極簡的黑色Dior禮服搭配De Beers鑽石珠寶、絕版的瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）扇形鑽錶，優雅出眾。

▲▼ 伊莉莎白戴比基 。（圖／公關照）

▲伊莉莎白戴比基佩戴De Beers Arpeggia單行鑽石耳環與手環、3款鑽戒耀眼動人。（圖／De Beers提供，以下同）

▲▼ 伊莉莎白戴比基 。（圖／公關照）

▲De Beers Arpeggia 單行鑽石耳環，1,075,000元。

身高有190公分的伊莉莎白戴比基，於艾美獎當日身穿Dior 2025早春度假系列黑色天鵝絨長洋裝烘襯其脫俗氣質，由於頸部線條優美，戴起De Beers Arpeggia 單行鑽石長耳環更凸顯其優點，她同時疊戴3款鑽戒，並戴上Arpeggia鑽石手鍊與江詩丹頓鑽錶疊搭。

▲▼ 伊莉莎白戴比基 。（圖／公關照）

▲▼ 伊莉莎白戴比基 。（圖／公關照）

▲伊莉莎白戴比基搭配江詩丹頓2015年推出的摺扇造型Heure Discrète鑽錶，可開闔顯露時間。（圖／江詩丹頓提供）

伊莉莎白戴比基所戴的江詩丹頓鑽錶為2015年的作品，靈感源自品牌1919年製作的一款摺扇造型吊墜，採用白K金材質製成扇形並搭配凸紋的蕾絲花邊裝飾，鑲滿美鑽相當華美，只要轉動扇形便可顯露白色珍珠母貝錶盤，以最優雅姿態顯露時間，成為伊莉莎白戴比基出席艾美獎頒獎典禮的亮眼裝飾。
 

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關鍵字：

黛安娜王妃, 伊莉莎白戴比基, Dior, De Beers, Vacheron Constantin, 江詩丹頓

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