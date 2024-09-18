潔西卡貨車前拍時尚大片　拎BV編織小包、穿香奈兒鞋好俏皮

▲潔西卡以藍色貨車為背景拍時尚美照。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星潔西卡（Jessica，鄭秀妍）熱愛時尚，尤其將穿搭重點放在包包與鞋款，因此即便是簡單的素T恤、丹寧褲，依然仍讓人眼睛為之一亮。近日她身穿黑色高領背心配丹寧褲、腳穿著香奈兒（CHANEL）鞋，踏著輕快的腳步走在美國舊金山街頭，以藍色貨車為背景也能拍出時尚大片。





▲潔西卡穿黑背心搭丹寧褲、香奈兒鞋與92,000元的Bottega Veneta Mini Jodie編織包。（圖／翻攝jessica.syj IG）

當天潔西卡還拎著以皮革編織聞名的Bottega Veneta旗下Mini Jodie編織包，此燕麥色的小包最大特色是提把處打了一個看似隨興的結，增添可愛氣息，拎著小包上街盡顯輕鬆愜意的心情。





▲潔西卡在泰國玩時拎Givenchy黑色Antigona手袋。（圖／翻攝jessica.syj IG）

場景轉到泰國，潔西卡行頭上超市買零食也經過精心打扮，身穿涼快的白色細肩帶褲裝、頭綁頭巾，拎著容量不小的法國品牌Givenchy黑色Antigona手袋，此2010年首度亮相的包款以希臘神話中的女英雄Antigone為靈感，輪廓來自經典波士頓手袋，她在包上掛著珍珠蝴蝶結吊飾，展現少女心。





▲潔西卡在泰國超市選購零食。（圖／翻攝jessica.syj IG）