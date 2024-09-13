賈桂琳甘迺迪嫁希臘船王的婚紗拍場現蹤　估價逾26萬

▲賈桂琳甘迺迪（右）1968年與希臘富豪亞里士多德歐納西斯結婚，轟動全球。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

國際拍賣公司邦瀚斯（Bonhams）將於16日至26日舉行「Classic Luxury: Style Icons」線上拍賣，呈獻「美國永遠的第一夫人」、時尚指標人物賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）1968年與希臘船王亞里士多德歐納西斯（Aristotle Onassis）結婚時所穿的Valentino高級訂製服裙裝，估價約260,000元起。

▲賈桂琳甘迺迪的Valentino高級訂製服婚禮洋裝登上邦瀚斯的「Classic Luxury: Style Icons」線上拍賣，估價約260,000元起。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

賈桂琳甘迺迪與歐納西斯於1968年舉辦婚禮轟動全球，當時她穿Valentino春夏高級訂製服系列的蕾絲上衣配搭百褶裙的象牙白兩件式套裝出嫁，優雅的新娘裝扮掀起婚紗流行，此婚禮服首次出現在拍賣場，來自一對在著名遊艇「Christina」上工作的夫婦，賈桂琳生前與他們交情甚篤，因此在她於1994 年過世後婚禮服便贈予了他們。此外，她的愛子小約翰甘迺迪（John F. Kennedy Jr.）生前所穿的Calvin Klein晚禮服、西裝，以及Giorgio Armani大衣等3套也將同場開放競標。

▲邦瀚斯上拍小約翰甘迺迪的Giorgio Armani大衣，估價約64,000元起。



賈桂林甘迺迪與兒子小約翰甘迺迪在世時，一舉一動都是鎂光燈的焦點，特別是賈桂琳非凡的時尚品味，至今仍為人所津津樂道，一款她生前所戴的PIAGET（伯爵）黃K金錶殼搭配翡翠錶盤腕錶，錶圈鑲嵌24顆總重約1.30cts美鑽及4顆總重約0.16ct祖母綠，風格華美，被暱稱為「賈姬錶」。

▲賈桂琳甘迺迪曾收藏的伯爵黃K金錶殼搭配翡翠錶盤腕錶，為1972年的作品。（圖／伯爵提供）

