fb ig video ETtoday search mobile

賈桂琳甘迺迪嫁希臘船王的婚紗拍場現蹤　估價逾26萬

>

▲▼ 賈桂琳甘迺迪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈桂琳甘迺迪（右）1968年與希臘富豪亞里士多德歐納西斯結婚，轟動全球。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

國際拍賣公司邦瀚斯（Bonhams）將於16日至26日舉行「Classic Luxury: Style Icons」線上拍賣，呈獻「美國永遠的第一夫人」、時尚指標人物賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）1968年與希臘船王亞里士多德歐納西斯（Aristotle Onassis）結婚時所穿的Valentino高級訂製服裙裝，估價約260,000元起。

▲▼ 邦瀚斯拍賣 。（圖／公關）

▲賈桂琳甘迺迪的Valentino高級訂製服婚禮洋裝登上邦瀚斯的「Classic Luxury: Style Icons」線上拍賣，估價約260,000元起。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

賈桂琳甘迺迪與歐納西斯於1968年舉辦婚禮轟動全球，當時她穿Valentino春夏高級訂製服系列的蕾絲上衣配搭百褶裙的象牙白兩件式套裝出嫁，優雅的新娘裝扮掀起婚紗流行，此婚禮服首次出現在拍賣場，來自一對在著名遊艇「Christina」上工作的夫婦，賈桂琳生前與他們交情甚篤，因此在她於1994 年過世後婚禮服便贈予了他們。此外，她的愛子小約翰甘迺迪（John F. Kennedy Jr.）生前所穿的Calvin Klein晚禮服、西裝，以及Giorgio Armani大衣等3套也將同場開放競標。

▲▼ 邦瀚斯拍賣 。（圖／公關）

▲邦瀚斯上拍小約翰甘迺迪的Giorgio Armani大衣，估價約64,000元起。

賈桂林甘迺迪與兒子小約翰甘迺迪在世時，一舉一動都是鎂光燈的焦點，特別是賈桂琳非凡的時尚品味，至今仍為人所津津樂道，一款她生前所戴的PIAGET（伯爵）黃K金錶殼搭配翡翠錶盤腕錶，錶圈鑲嵌24顆總重約1.30cts美鑽及4顆總重約0.16ct祖母綠，風格華美，被暱稱為「賈姬錶」。

▲▼ 邦瀚斯拍賣 。（圖／公關）

▲賈桂琳甘迺迪曾收藏的伯爵黃K金錶殼搭配翡翠錶盤腕錶，為1972年的作品。（圖／伯爵提供）

►凱特王妃完成化療拍暖心片催淚　與老公穿情侶裝曬恩愛

►Lisa馬甲裝襯出S形曲線性感又優雅　登MTV大獎舞台表演又領獎

關鍵字：

賈桂琳甘迺迪, Valentino, 邦瀚斯, PIAGET, 伯爵

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

亮珠寶／寶格麗Tubogas項鍊11萬可入手　疊戴金手環時髦吸睛

亮珠寶／寶格麗Tubogas項鍊11萬可入手　疊戴金手環時髦吸睛

G-SHOCK 4度聯手NBA球星八村壘　籃球場變金錶盤、數字像計時器

G-SHOCK 4度聯手NBA球星八村壘　籃球場變金錶盤、數字像計時器

Dior籐格紋珠寶透出拋光面　層次設計有個性、帶鑽款好閃

Dior籐格紋珠寶透出拋光面　層次設計有個性、帶鑽款好閃

陳喬恩買愛馬仕不手軟　兩款新歡到手、櫻花粉凱莉包超美 洪曉蕾挺過生死關後首亮相　化身埃及豔后美翻 香港前女首富甘比拎罕見3色柏金包　編織巨型蛋塔送英跳水王子 陳美鳳遊日背實用愛馬仕包　戴潮人最愛的銀飾逆齡 菲董設計的Tiffany珠寶ROSÉ、林俊傑都著迷　大珍珠版本曝光 曾之喬露美背看不出是孕婦　網友一面倒盛讚「太美」 張國煒戴百年靈曝名錶收藏規模　「說多講我奢侈，說少又不信」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面