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Dior籐格紋珠寶透出拋光面　層次設計有個性、帶鑽款好閃

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▲▼Dior,LV 。（圖／公關照）

▲My Dior系列珠寶彰顯標誌性的籐格紋圖案。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Dior於2012年推出融入品牌經典符碼Cannage籐格紋紋路的My Dior系列珠寶，時隔12年重新演繹，品牌珠寶創意總監Victoire de Castellane藉由編織線條繩索（Braided Grids）賦予珠寶高級訂製服靈魂，先鑄造出鏤空的編織繩索籐格紋輪廓，再結合貴金屬環並搭配鏡面拋光，展現個性美與好質感。

▲▼Dior,LV 。（圖／公關照）

▲My Dior系列手環適合疊搭。

經常出現在Dior服裝與包款、配件的藤格紋，最早出現在1947年創辦人迪奧於巴黎蒙田大道30號的Dior高級訂製服沙龍舉辦首場發表會，擺放著裝飾著籐格紋的拿破崙三世風格椅子，此經典圖紋躍上珠寶，以18K金、18K白金與玫瑰金材質輪流以單色或雙色版本呈現細緻的網格交錯圖案，透出拋光的金屬環，或者在網格與網格之間鑲嵌美鑽更添華麗，共有戒指、耳環與手環款式，均可發揮創意進行疊戴。

▲▼Dior,LV 。（圖／公關照）

▲My Dior 18K白金鑲鑽手環，1,050,000元。

▲▼Dior,LV 。（圖／公關照）

▲My Dior 18K白金鑲鑽戒指（由上至下）335,000元，My Dior玫瑰金戒指 109,000元，My Dior 18K金戒指112,000元。

LV（Louis Vuitton，路易威登）Monogram圖案則轉化為Idylle Blossom珠寶，近日共有項鍊、手鍊、耳釘和兩款戒指共5款新作亮相，最入門為單朵花造型鑽戒，其他款式以星形Monogram花朵為主角搭配圓環，當中64公分長項鍊飾以成對的星形Monogram花朵與鑽石，項鍊可依不同場穿搭隨意調整。

▲▼Dior,LV 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴LV多款小花項鍊，新作Idylle Blossom Multi-Pattern玫瑰金鑲鑽長項鍊（下）380,000元。（圖／LV提供，以下同）

▲▼Dior,LV 。（圖／公關照）

▲LV Idylle Blossom玫瑰金鑲鑽手鍊，136,000元。

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