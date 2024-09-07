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LV小花鑽戒不到6萬可入手　個性耳環疊搭更美

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▲▼LV,Chaumet 。（圖／公關照）

▲LV Idylle Blossom系列珠寶相互疊搭美極了，新款手鍊（上）136,000元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品迷對於LV（Louis Vuitton，路易威登）Monogram圖案都不陌生，轉化為晶晶亮亮的Idylle Blossom珠寶尤其吸睛，品牌近日推出項鍊、手鍊、耳釘和兩款戒指共5款新作，以星形Monogram花朵為主角搭配圓環，其中最入門為單朵花造型鑽戒，秀氣可愛，不到6萬元可入手。

▲▼LV,Chaumet 。（圖／公關照）

▲LV Idylle Blossom玫瑰金鑲鑽戒指，59,500元。

▲▼LV,Chaumet 。（圖／公關照）

▲LV Idylle Blossom Multi螺旋形戒指，101,000元。

LV Idylle Blossom系列另一款新戒指是Multi螺旋形三層戒指，其他3件新作則搭配圓環設計，64公分長項鍊飾以成對的星形Monogram花朵與鑽石，項鍊可依不同場穿搭隨意調整；另一容易配搭之作為單枚銷售的耳環，可與LV既有的耳環、耳扣一起戴上創造時髦效果。

▲▼LV,Chaumet 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴多個LV耳飾，最新款Idylle Blossom耳環（右）採單枚販售，64,500元。

▲▼LV,Chaumet 。（圖／公關照）

▲LV Idylle Blossom Multi-Pattern玫瑰金鑲鑽長項鍊，380,000元。

同屬LVMH集團的法國珠寶品牌CHAUMET，旗下Liens系列珠寶也適合多層次疊搭，標誌性的「X」符號寓意兩人受緣分牽引逐漸走向彼此，生命從此在交叉點上合而為一，成為愛的表徵，當中Jeux de Liens Harmony系列以鑲鑽交叉符號連結上下兩個半圓，推出紅玉髓、青金石、珍珠母貝等繽紛色彩項鍊，無論單戴或疊戴都時尚有型。

▲▼LV,Chaumet 。（圖／公關照）

▲模特兒層疊佩戴CHAUMET系列Jeux de Liens Harmony項鍊。（圖／CHAUMET提供）

▲▼LV,Chaumet 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金中型項鍊，‌187,000元。

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關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, CHAUMET

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