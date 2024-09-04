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崑崙5大經典古董錶齊聚台北　勞斯萊斯錶拉風

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▲▼Corum,GO 。（圖／公關照）

▲崑崙錶傳奇時光之旅錶展全球首站，於寶鴻堂忠孝店登場。（圖／崑崙錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

崑崙錶（Corum）在錶界創下不少前衛範例，讓人一眼就能認出，這些經典近期款踏上巡迴之路，全球首站的崑崙錶傳奇時光之旅錶展即起於台北寶鴻堂忠孝店登場，展出5款古董代表作分別是1964年白金漢（Buckingham）大尺寸方形錶、1976年首次與奢華汽車品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce）合作的聯名款，1966年因疏失面盤沒有時標而緊急刻在錶圈的羅馬錶（Romvlvs）、1986年採用隕石打造面盤的隕石錶，以及在1980年問世的金橋錶，背後的設計故事各個引人入勝。

▲▼Corum,GO 。（圖／公關照）

▲崑崙錶第一款聯名錶是1976年與奢華汽車品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce）合作的錶款。

▲▼Corum,GO 。（圖／公關照）

▲1966年誕生的崑崙羅馬錶是世界首款面盤無刻度、錶圈刻有羅馬數字的腕錶。

赫赫有名的崑崙金橋錶，當年以獨創的長條式手上鍊機芯結構驚艷錶界，至今仍是品牌的人氣錶款，此次於寶鴻堂舉辦的錶展，首度曝光金橋自動十周年紀念版腕錶，正反面與側邊均為透視的藍寶石玻璃盡顯機芯之美，恰好也與同場展出的古董錶做古今對照；另一當代新錶Admiral海軍上將系列天然灰原色與最新科技著色而形成藍色隕石錶，也呼應1986年發表的隕石錶，新款採用墜落於瑞典境內、擁有超過40億年歷史的隕石，每一個面盤都呈現獨一無二的魏德曼花紋。

▲▼Corum,GO 。（圖／公關照）

▲崑崙錶1980年推出的首款金橋錶，獨創的長條式手上鍊機芯結構成為經典。

▲▼Corum,GO 。（圖／公關照）

▲崑崙錶選擇台灣首曝光2024年金橋自動十周年紀念腕錶。

▲▼Corum,GO 。（圖／公關照）

▲1986年崑崙錶使用隕石打造腕錶面盤。

▲▼Corum,GO 。（圖／公關照）

▲今年新款崑崙海軍上將隕石錶，採用一顆殞落於瑞典境內、擁有超過40億年歷史的隕石打造面盤。

德國名錶格拉蘇蒂（Glashutte Original）近日則以經典不敗的黑與白，詮釋防水300米、經 ISO 6425及DIN 8306標準認證SeaQ 計時潛水錶，精鋼錶殼搭載內嵌防刮痕黑色陶瓷的單向旋轉錶圈，搭配電鍍銀色面盤，形成鮮明的黑白對比，30分鐘計時盤和小秒盤特別以黑膠唱片紋裝飾，為運動風的潛水錶增添復古韻味，共有精鋼鍊帶、黑色橡膠帶與橘色尼龍編織錶帶款式可供選擇。

▲▼Corum,GO 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創搭配黑色橡膠錶帶的SeaQ 計時腕錶，470,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）

▲▼Corum,GO 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創搭配黑色橡膠錶帶的SeaQ 計時腕錶，橘色尼龍編織錶帶款470,000元。

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關鍵字：

Corum, 崑崙錶, Glashutte Original, 格拉蘇蒂原創

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