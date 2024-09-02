月光葡萄珠寶溫柔個性兼具　喬治傑生簡潔設計百搭

▲模特兒戴喬治傑生VIVIANNA TORUN CELEBRATION純銀黑瑪瑙項鍊，59,000元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥王室御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）與不同設計師激盪出的火花，創作出許多經典，從最初喬治傑生大師創造新藝術運動時期代表作銀色葡萄缽，進而延伸出今日的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列珠寶，到傳奇設計師薇薇安朵蘭簡潔優雅幾何線條作品，催生出最新VIVIANNA TORUN CELEBRATION 珠寶，無須多餘的綴飾，饒富力與美的設計款款存在感強烈。





▲模特兒示範喬治傑生VIVIANNA TORUN CELEBRATION純銀項鍊35,000元，純銀水晶垂墜耳環9,000元。



喬治傑生以抽象形式勾勒出葉脈圖樣的VIVIANNA TORUN CELEBRATION系列， 最吸睛款式非純銀項鍊莫屬，兩端葉脈於中央交會垂墜而下，裝飾深具分量的水晶或黑瑪瑙，一件簡單素色上衣就能襯托它的美，而優雅之選擇是猶如露珠滑落的長耳環，配以水滴狀的銀珠、水晶、黑瑪瑙或藍色拓帕石，相當優雅。





▲模特兒佩戴喬治傑生MOONLIGHT GRAPES 月光葡萄系列純銀垂墜式耳環18,000元，手環18,000元。





▲喬治傑生大小不一圓珠構成的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列純銀項鍊，63,500元。

▲喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列18K金項鍊，45,400元。

從喬治傑生1910年代問世的銀色葡萄缽發想的MOONLIGHT GRAPES系列珠寶，陣容更為壯大，點出日夜都能完美搭配的訴求，創作大小不一銀質或K金圓球構成的氣勢項鍊或秀氣墜鍊，耳環也有貼耳、垂墜式或沿著耳緣線條等3種樣式，讓消費者能輕易找到心儀之作。





▲潤娥日常戴著Qeelin Wulu系列珠寶。（圖／翻攝IG）

有別於喬治傑生的個性設計，華人珠寶品牌Qeelin有不少秀氣款式，吸引代言人韓星潤娥於日常佩戴，她尤其喜愛葫蘆造型的Wulu系列18K白金鑽石及粉紅色HyCeram®系列項鍊與戒指，此系列尺寸小巧、風格甜美容易搭配，且價格親民屬於品牌入門款。





▲Qeelin Wulu 18K白金鑽石及粉紅色HyCeram項鍊，63,000元。





▲Qeelin Wulu 18K白金鑽石及粉紅色HyCeram耳環，88,000元。