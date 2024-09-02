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60歲布萊德彼特穿LV喇叭褲超帥　牽小26歲女友打片曬恩愛

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▲▼ 布萊德彼特 。（圖／達志影像／newscom）

▲身穿LV黑裝的布萊德彼特牽著女友Ines de Ramon一同出席《惡狼特工》首映會。（圖／達志newscom）

記者陳雅韻／台北報導

這兩天威尼斯影展最受矚目的巨星，當屬好萊塢雙男神「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）與喬治克魯尼（George Clooney），兩人合作的新電影《惡狼特工》（Wolfs）以觀摩片到水都進行世界首映，紅毯上兩位年過60的男神魅力依舊，尤其是布萊德彼特穿上LV（Louis Vuitton，路易威登）喇叭褲，時髦極了，另一話題是兩人都帶著美麗與智慧兼具的另一半走紅毯，抽空時還進行Double Date兩對情人共進晚餐，讓狗仔忙翻天。

▲▼布萊德彼特 。（圖／公關照）

▲布萊德彼特穿LV訂製黑色燕尾服西裝外套搭配喇叭褲，相當時髦。（圖／LV提供）

布萊德彼特前妻安潔莉娜裘莉也到威尼斯影展打片，工作人員未避免這對撕破臉且仍在打官司的前怨偶狹路相逢，煞費苦心，所幸尷尬場景未發生，只有甜蜜畫面讓媒體捕捉，穿著LV綴有白色珍珠鈕扣訂製黑色燕尾服西裝外套並搭喇叭褲的布萊德彼特，牽著在珠寶品牌工作的小26歲女友Ines de Ramon出席《惡狼特工》首映會，Ines一襲白色斜肩禮服與他形成強烈對比，非常吸睛。

▲▼喬治克隆尼 。（圖／路透社）

▲喬治克隆尼與律師老婆艾默在紅毯上放閃，艾默身穿Versace禮服明豔動人。（圖／路透社）

另一對幸福佳偶喬治克隆尼夫婦，也是男帥女美的組合，他擔任人權律師的愛妻艾默（Amal Clooney）穿奶油黃色Atelier Versace蕾絲禮服亮相，荷葉邊長裙襬設計顯得優雅又浪漫，她不時與老公相視而笑、攬腰撫臉，夫婦倆放閃無極限。

▲▼喬治克隆尼 。（圖／路透社）

▲喬治克隆尼（左）與布萊德彼特於威尼斯影展合體宣傳新作《惡狼特工》，展現好默契。（圖／路透社）

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關鍵字：

布萊德彼特, 喬治克隆尼, 艾默克隆尼

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