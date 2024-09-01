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喬治克隆尼律師老婆俏麗登威尼斯　漂亮模樣「比女明星還女明星」

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▲▼ 喬治克隆尼與老婆艾默 。（圖／達志影像）

▲喬治克隆尼偕律師老婆艾默抵達威尼斯影展，艾默穿亮黃色迷你裙裝非常搶眼。（圖／達志影像）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢男神布萊德彼特（Brad Pitt）與喬治克隆尼（George Clooney ），繼《瞞天過海》電影後再度聯手，一同演出動作片《惡狼特工》（Wolfs），將於熱烈進行中的威尼斯影展舉辦首映。喬治克隆尼偕人權律師老婆艾默抵達威尼斯準備宣傳活動，艾默身穿亮黃色的迷你裙裝配寬帽簷大草帽，展現貴氣度假風格，漂亮模樣「比女明星還女明星」。

出生於黎巴嫩的艾默克隆尼，2014年與大她17歲的喬治克隆尼結婚，育有一對龍鳳胎，兩人結婚近10年感情甜蜜蜜，喬治克隆尼今年更為了護妻，不惜與他支持的民主黨翻臉，打電話到白宮抗議美國眾議院通過針對國際刑事法院（ICC）的制裁法案，深怕扮演關鍵角色的律師愛妻艾默被制裁。

▲▼ 喬治克隆尼與老婆艾默 。（圖／達志影像）

▲艾默克隆尼與水上計程車司機握手表達感謝。（圖／達志影像）

喬治克隆尼力挺愛妻，46歲的艾默也在老公重要時刻不缺席，陪他一起到威尼斯影展打片，抵達時她穿亮黃色傘狀迷你裙洋裝，搭配Manolo Blahnik楔型鞋，手拎著Chloe小包，模樣俏麗，比起女明星毫不遜色。

關鍵字：

喬治克隆尼, 艾默克隆尼

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