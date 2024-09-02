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鑽石領片奢華無比　DAMIANI百周年重量級寶石坐鎮

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▲▼DAMIANI,JLC 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴DAMIANI百年慶典創世系列Mimosa含羞草18K白金鈷藍尖晶石高級珠寶項鍊10,500,000元，戒指5,940,000元。（圖／DAMIANI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌DAMIANI今年歡度100周年，精心打造百件獨一無二珠寶慶祝，當中重量級作品近日抵台亮相，展現義式金工與蒐羅珍稀寶石的實力，一件靈感源自北歐神話的冰之皇后的領片造型項鍊，錯落鑲嵌174顆鑽石與363顆藍色藍寶石呼應冰川景致，中央鑲嵌一枚約18.91克拉的橢圓型切割鈷藍尖晶石，華美無比。

▲▼DAMIANI,JLC 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Fantasy Cut Luminosa奇幻切割18K白金鑽石項鍊，55,500,000元。

▲▼DAMIANI,JLC 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Mimosa Tramonto含羞草18K玫瑰金雙色藍寶石與鑽石戒指， 8,250,000元。

DAMIANI慶祝創立100周年的大件項鍊，清一色都有重量級主石坐鎮，另一件來台展出的Fantasy Cut Luminosa奇幻切割18K白金項鍊鑲嵌白鑽與彩鑽，垂墜一顆20.49克拉的雷地恩切割濃彩黃鑽，成功聚焦；而戒指也以大克拉寶石展現氣勢，鑲嵌重達25.82克拉的雙色藍寶石的Mimosa Tramonto含羞草戒指完美呈現如同夕陽般的迷人色調，同系列還有一只主石為10.38克拉天然蛋白石的Mimosa Mystery Orange含羞草神秘錶，隱藏在蛋白石之下正是顯露時間的滿鑽面盤。

▲▼DAMIANI,JLC 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Mimosa Mystery Orange含羞草18K玫瑰金蛋白石與鑽石高級珠寶神祕錶，4,350,000元。

▲▼DAMIANI,JLC 。（圖／公關照）

▲旋開DAMIANI Mimosa Mystery Orange含羞草神秘錶錶蓋，顯露滿鑽面盤。

瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）近日也推出貴氣神秘錶，為迄今世界上最小的積家101型手動上鍊機械機芯再添新作--101 Secrets 神秘腕錶鉑金款，以四列鑽石勾勒輪廓，巧妙將時計隱匿其中，闔起是一條鑲嵌1024顆總重約26.21克拉鑽石的手鍊，兩列爪鑲鑽石分別位於兩列粒面鑲嵌鑽石的外側，並且按照鑽石大小漸變排列，身價高達17,700,000元。

▲▼DAMIANI,JLC 。（圖／公關照）

▲積家101系列新作「SECRETS」神秘腕錶950 鉑金款，17,700,000元。（圖／積家提供，以下同）

▲▼DAMIANI,JLC 。（圖／公關照）

▲積家101系列「SECRETS」神秘腕錶闔起變身為鑽石手鍊。

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關鍵字：

DAMIANI, Jaeger-LeCoultre, 積家

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