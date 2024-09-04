范冰冰底褲現形無損女神氣場　透視星空裝閃耀全場

▲范冰冰身穿綴滿施華洛世奇水晶的ROBERT WUN星空透視裝。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

香港首位躋身巴黎高級訂製時裝周的時裝設計師Robert Wun（雲惟俊），昨（9月3日）在香港故宮博物館以「The Homecoming Show（回）」為主題，舉辦時裝展，吸引范冰冰、陳慧琳身穿高級訂製服捧場，向來敢穿的范冰冰身穿綴滿97,000顆施華洛世奇（Swarovski）水晶的星空裝亮相，燈光一打竟有透視效果，讓她底褲現形，氣場無敵的她展現自信美，閃耀全場。





▲范冰冰的妝容與珠寶搭配完美呼應星空裝的色調。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

范冰冰所穿的星空裝歷經1430小時手工製作而成，裙裝與頭紗配成套流露神秘氣息，是設計師Robert Wun演繹在群星之間探索靈魂之作，范冰冰披著頭紗現身，透出她呼應服裝色調的精緻妝容，她同時搭配碩大彩色寶石戒指，輕鬆成為全場焦點。

▲陳慧琳身穿紅色禮服與紅帽亮相，非常搶眼。（圖／翻攝kellychenwailam IG）

演藝圈著名的凍齡女星陳慧琳也現身捧場，她身穿Robert Wun設計的紅色緞面禮服，腰間打褶設計更添時髦感，再配上寬簷紅帽，讓網友大讚好美，不過大陸女星劉亦菲去年就穿過同套禮服登時尚雜誌，整整早了她一年。

