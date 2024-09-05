fb ig video ETtoday search mobile

曾馨瑩不是背愛馬仕遊歐　貴婦圈爆紅的柳條包是真愛

>

▲▼曾馨瑩 。（圖／翻攝IG）

▲曾馨瑩遊南法，斜背義大利精品品牌Loro Piana結合皮革與柳條包款。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

記者陳雅韻／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）愛妻曾馨瑩今年暑假在朋友的邀約下，帶著3個兒女一路從捷克、瑞士、英國倫敦，再到法國巴黎與南法地區遊玩，她坦言平均每3天換一個城市其實頗累，但最後一站到南法如願追到薰衣草田，一切都值得了。她分享南法美照，背的不是愛馬仕，而是近期貴婦圈爆紅的「Quiet Luxury靜奢風」代表品牌Loro Piana皮革拼接柳條的Extra Pocket L19 East-West包，單價約15萬元起，目前官網已售罄。

▲▼曾馨瑩 。（圖／翻攝IG）

▲曾馨瑩背的Loro Piana Extra Pocket L19 East-West柳條包目前已售罄，約15萬元起。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

義大利精品品牌Loro Piana的設計沒有顯眼logo，而以低調簡潔的氣質款式取勝，在富豪圈流行的靜奢風潮中無論是衣飾或配件都備受喜愛，「大馬最美千金」陳雪鈴今年夏天出遊，也與曾馨瑩一樣都帶著Loro Piana手工編織柳條包，上方拼接皮革，展現好質感也流露度假風情，可拎亦可斜背。

▲▼曾馨瑩 。（圖／翻攝IG）

▲曾馨瑩站在南法薰衣草田間拍美照。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

曾馨瑩難得在歐洲長時間旅行，因此不只帶一個Loro Piana小包，也帶上127,000元LV（Louis Vuitton，路易威登）天然拉菲草手工鉤織而成包款、105,000元Dior Caro Top Handle小款相機包，雖然每款包尺寸與材質都不同，但共通特色是包身不重且相當實用，方便旅行時使用也彰顯時尚感。

▲▼曾馨瑩 。（圖／翻攝IG）

▲曾馨瑩遊南法背度假風格的LV天然拉菲草手工鉤織包，127,000元。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

▲▼曾馨瑩 。（圖／翻攝IG）

▲曾馨瑩背白色Dior Caro Top Handle小款相機包旅行，105,000元。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

►范冰冰底褲現形無損女神氣場　透視星空裝閃耀全場

►韓韶禧白皙美肌全都露　比基尼辣照寵粉

 

關鍵字：

曾馨瑩, Dior, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Loro Piana

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

女神卡卡「鴿子蛋」求婚鑽戒曬恩愛　惡魔尖角蕾絲帽氣勢大勝

女神卡卡「鴿子蛋」求婚鑽戒曬恩愛　惡魔尖角蕾絲帽氣勢大勝

崑崙5大經典古董錶齊聚台北　勞斯萊斯錶拉風

崑崙5大經典古董錶齊聚台北　勞斯萊斯錶拉風

范冰冰底褲現形無損女神氣場　透視星空裝閃耀全場

范冰冰底褲現形無損女神氣場　透視星空裝閃耀全場

鑽石領片奢華無比　DAMIANI百周年重量級寶石坐鎮 月光葡萄珠寶溫柔個性兼具　喬治傑生簡潔設計百搭 60歲布萊德彼特穿LV喇叭褲超帥　牽小26歲女友打片曬恩愛 喬治克隆尼律師老婆俏麗登威尼斯　漂亮模樣「比女明星還女明星」 韓韶禧白皙美肌全都露　比基尼辣照寵粉 第一眼看到什麼？測試現階段最需要的東西 有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特點」快翻開檢查

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面