曾馨瑩不是背愛馬仕遊歐　貴婦圈爆紅的柳條包是真愛

▲曾馨瑩遊南法，斜背義大利精品品牌Loro Piana結合皮革與柳條包款。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

記者陳雅韻／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）愛妻曾馨瑩今年暑假在朋友的邀約下，帶著3個兒女一路從捷克、瑞士、英國倫敦，再到法國巴黎與南法地區遊玩，她坦言平均每3天換一個城市其實頗累，但最後一站到南法如願追到薰衣草田，一切都值得了。她分享南法美照，背的不是愛馬仕，而是近期貴婦圈爆紅的「Quiet Luxury靜奢風」代表品牌Loro Piana皮革拼接柳條的Extra Pocket L19 East-West包，單價約15萬元起，目前官網已售罄。





▲曾馨瑩背的Loro Piana Extra Pocket L19 East-West柳條包目前已售罄，約15萬元起。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

義大利精品品牌Loro Piana的設計沒有顯眼logo，而以低調簡潔的氣質款式取勝，在富豪圈流行的靜奢風潮中無論是衣飾或配件都備受喜愛，「大馬最美千金」陳雪鈴今年夏天出遊，也與曾馨瑩一樣都帶著Loro Piana手工編織柳條包，上方拼接皮革，展現好質感也流露度假風情，可拎亦可斜背。





▲曾馨瑩站在南法薰衣草田間拍美照。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

曾馨瑩難得在歐洲長時間旅行，因此不只帶一個Loro Piana小包，也帶上127,000元LV（Louis Vuitton，路易威登）天然拉菲草手工鉤織而成包款、105,000元Dior Caro Top Handle小款相機包，雖然每款包尺寸與材質都不同，但共通特色是包身不重且相當實用，方便旅行時使用也彰顯時尚感。





▲曾馨瑩遊南法背度假風格的LV天然拉菲草手工鉤織包，127,000元。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）





▲曾馨瑩背白色Dior Caro Top Handle小款相機包旅行，105,000元。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）