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女神卡卡「鴿子蛋」求婚鑽戒曬恩愛　惡魔尖角蕾絲帽氣勢大勝

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▲▼ Lady Gaga 。（圖／路透社）

▲女神卡卡穿Dior黑色高級訂製服搭配Tiffany珠寶、Philip Treacy 2001年秋冬系列的蕾絲尖角帽飾出席《小丑：雙重瘋狂》首映會。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

由瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）與女神卡卡（Lady Gaga）主演的續集電影《小丑：雙重瘋狂》，於威尼斯影展進行盛大首映會，一舉一動都是媒體焦點的女神卡卡，此行特別與哈佛高材生、現為IT企業家的未婚夫麥可波蘭斯基（Michael Polansky）同行，兩人不時深情相望曬恩愛，而她的造型也沒讓粉絲失望，穿著Dior深V剪裁大蓬裙設計的黑色高級訂製服露出深邃事業線，搭配蕾絲尖角帽，流露神祕氣息。

▲▼ Lady Gaga 。（圖／路透社）

▲女神卡卡在紅毯上深情望著未婚夫麥可波蘭斯基。（圖／路透社）

為女神卡卡紅毯造型增色不少的蕾絲尖角帽，出自帽飾大師Philip Treacy 2001年秋冬系列，形似食蟲食物，也像惡魔尖角，巧妙呼應她所飾演的「小丑女」角色，亮點還有Tiffany & Co.帶刺造型的鑽石項鍊、耳環、Tiffany Victoria鑽石手鍊，以及她所到之處都戴著目測超過10克拉的「鴿子蛋」求婚鑽戒，高調秀秀愛的信物。

▲▼ Lady Gaga 。（圖／路透社）

▲女神卡卡左手無名指戴著超過10克拉的訂婚鑽戒。（圖／路透社）

除了紅毯上身穿Dior大蓬裙高級訂製服，女神卡卡於新片記者會上也選穿Dior黑色天鵝絨高級訂製服，不過設計不若紅毯上禮服的澎湃，較為簡潔優雅，配上天鵝絨小畫家帽，是她難得的低調裝扮。

▲▼ Lady Gaga 。（圖／路透社）

▲女神卡卡於記者會上穿Dior黑色天鵝絨高級訂製服與黑帽。（圖／Dior提供）

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關鍵字：

女神卡卡, 威尼斯影展, Dior, Tiffany & Co.

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