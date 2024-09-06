fb ig video ETtoday search mobile

Lisa賞美景忘情露蜜桃臀　與曾馨瑩撞LV度假包

>

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa遊夏威夷穿ALEMAIS罩衫與短褲。（圖／翻攝lalalalisa_m）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa今年夏季話題滿滿，發行了新單曲，從音樂到造型都成為討論焦點，她雖然行程忙碌，但沒忘了忙裡偷閒到夏威夷等地度假，連換多套隨興又性感的休閒風造型，當中一套白色針織鏤空外套配迷你熱褲，讓她甚至露出蜜桃臀，但她顯然不以為意，開心欣賞海上美景。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿成套約1萬元的Frankies Bikinis鏤空針織外套與短褲，露出蜜桃臀。（圖／翻攝lalalalisa_m）

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa在夏威夷ABC Store商店選購當地限定的三麗鷗公仔。（圖／翻攝lalalalisa_m）

Lisa度假穿搭完全展現自信美感，每一套都是露出纖腰與長腿的造型，也讓粉絲見識到她對品牌涉獵之廣，除了自己代言的美國潮牌KITH，還有以華麗印花著稱的澳洲品牌Alemais、美國比基尼品牌Frankies Bikinis等，提供粉絲更多穿搭範本參考。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa身穿代言品牌KITH白色露腰裝搭配LV天然拉菲草手工鉤織包。（圖／翻攝lalalalisa_m）

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲曾馨瑩遊南法背度假風格的LV天然拉菲草手工鉤織包，127,000元。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）。

而身為LV（Louis Vuitton，路易威登）品牌大使，Lisa出遊少不了實用包款相伴，恰好與暑假都待在歐洲旅遊的鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）老婆曾馨瑩撞了同款LV天然拉菲草手工鉤織包款，定價約127,000元。

►曾馨瑩不是背愛馬仕遊歐　貴婦圈爆紅的柳條包是真愛

►范冰冰底褲現形無損女神氣場　透視星空裝閃耀全場

關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, 曾馨瑩, LV, Louis Vuitton, 路易威登

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

江詩丹頓極簡錶縮小尺寸男女皆宜　復古面盤配新色錶帶更出色

江詩丹頓極簡錶縮小尺寸男女皆宜　復古面盤配新色錶帶更出色

曾馨瑩不是背愛馬仕遊歐　貴婦圈爆紅的柳條包是真愛

曾馨瑩不是背愛馬仕遊歐　貴婦圈爆紅的柳條包是真愛

女神卡卡「鴿子蛋」求婚鑽戒曬恩愛　惡魔尖角蕾絲帽氣勢大勝

女神卡卡「鴿子蛋」求婚鑽戒曬恩愛　惡魔尖角蕾絲帽氣勢大勝

崑崙5大經典古董錶齊聚台北　勞斯萊斯錶拉風 范冰冰底褲現形無損女神氣場　透視星空裝閃耀全場 鑽石領片奢華無比　DAMIANI百周年重量級寶石坐鎮 月光葡萄珠寶溫柔個性兼具　喬治傑生簡潔設計百搭 60歲布萊德彼特穿LV喇叭褲超帥　牽小26歲女友打片曬恩愛 喬治克隆尼律師老婆俏麗登威尼斯　漂亮模樣「比女明星還女明星」 韓韶禧白皙美肌全都露　比基尼辣照寵粉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面