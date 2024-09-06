Lisa賞美景忘情露蜜桃臀　與曾馨瑩撞LV度假包

▲Lisa遊夏威夷穿ALEMAIS罩衫與短褲。（圖／翻攝lalalalisa_m）



記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa今年夏季話題滿滿，發行了新單曲，從音樂到造型都成為討論焦點，她雖然行程忙碌，但沒忘了忙裡偷閒到夏威夷等地度假，連換多套隨興又性感的休閒風造型，當中一套白色針織鏤空外套配迷你熱褲，讓她甚至露出蜜桃臀，但她顯然不以為意，開心欣賞海上美景。

▲Lisa穿成套約1萬元的Frankies Bikinis鏤空針織外套與短褲，露出蜜桃臀。（圖／翻攝lalalalisa_m）





▲Lisa在夏威夷ABC Store商店選購當地限定的三麗鷗公仔。（圖／翻攝lalalalisa_m）



Lisa度假穿搭完全展現自信美感，每一套都是露出纖腰與長腿的造型，也讓粉絲見識到她對品牌涉獵之廣，除了自己代言的美國潮牌KITH，還有以華麗印花著稱的澳洲品牌Alemais、美國比基尼品牌Frankies Bikinis等，提供粉絲更多穿搭範本參考。

▲Lisa身穿代言品牌KITH白色露腰裝搭配LV天然拉菲草手工鉤織包。（圖／翻攝lalalalisa_m）





▲曾馨瑩遊南法背度假風格的LV天然拉菲草手工鉤織包，127,000元。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）。

而身為LV（Louis Vuitton，路易威登）品牌大使，Lisa出遊少不了實用包款相伴，恰好與暑假都待在歐洲旅遊的鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）老婆曾馨瑩撞了同款LV天然拉菲草手工鉤織包款，定價約127,000元。