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江詩丹頓極簡錶縮小尺寸男女皆宜　復古面盤配新色錶帶更出色

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▲▼江詩丹頓,崑崙 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Patrimony系列歡慶20周年，推出錶徑縮小至39毫米的手動上鍊腕錶。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）以線條簡潔、纖薄且氣質優雅設計著稱的Patrimony系列問世20周年，今發表3款新作，當中2款手動上鍊錶首次將錶徑從40毫米縮減至39毫米，為男、女皆宜的尺寸，且搭配新穎的復古氣息古銀色旭日紋面盤，也難得以粉紅金材質搭配蔚藍色錶帶、白K金錶款配上橄欖綠錶帶，更為出色，小驚喜則在密閉式錶底蓋，可依錶主要求鐫刻專屬文字或紋飾。

▲▼江詩丹頓,崑崙 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓新版Patrimony手動上鍊腕錶搭配流露復古氣息的古銀色面盤。

Patrimony系列設計靈感源自江詩丹頓1950年代的時計，是品牌極簡美學的代表作，歡慶20周年之際除了兩款手動上鍊錶，另有42.5毫米白K金材質的Patrimony月相逆跳日曆腕，同樣搭配古銀色旭日紋面盤，上演日期逆跳秀；此外，品牌也正於台北101專賣店舉辦過「匠藝幾何」古董錶展，從1600件珍藏中精選從18世紀至今造型獨特且深具代表性的古董時計，彰顯各年代的文化與時尚風格。

▲▼江詩丹頓,崑崙 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Patrimony月相逆跳日曆腕錶。

▲▼江詩丹頓,崑崙 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓1914年鑲嵌寶石的橢圓垂式錶款，採用鉑金、黃金與灰階琺瑯。

▲▼江詩丹頓,崑崙 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓展出1918年女用黃金菱形錶款。

欣賞更多古董錶展

崑崙錶（Corum）傳奇時光之旅錶展全球首站即起至13日，於台北寶鴻堂忠孝店登場，展出5款古董代表作分別是1964年白金漢（Buckingham）大尺寸方形錶、1976年首次與奢華汽車品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce）合作的聯名款，1966年因疏失面盤沒有時標而緊急刻在錶圈的羅馬錶（Romvlvs）、1986年採用隕石打造面盤的隕石錶，以及在1980年問世的金橋錶，值得錶迷走一趟欣賞品牌開創性之作。

▲▼江詩丹頓,崑崙 。（圖／公關照）

▲崑崙錶正於寶鴻堂忠孝店展出1976年與奢華汽車品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce）合作的錶款。（圖／崑崙錶提供，以下同）

▲▼江詩丹頓,崑崙 。（圖／公關照）
▲崑崙1966年一個美麗的錯誤催生出世界首款面盤無刻度、錶圈刻有羅馬數字的羅馬錶。

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►崑崙5大經典古董錶齊聚台北　勞斯萊斯錶拉風

關鍵字：

江詩丹頓, Vacheron Constantin, Corum, 崑崙錶

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