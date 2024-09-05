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張孝全名錶啟蒙師是IWC　存錢圓夢喊「還缺一只萬年曆錶」

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▲▼ 張孝全 。（圖／公關照）

▲張孝全參加IWC台北101專賣店開幕活動。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

IWC（萬國錶）全新形象的台北101專賣店今盛大開幕，愛錶的男星張孝全擔任剪綵嘉賓，他細說與品牌的緣分始於二十幾歲，當時受邀參加活動開了眼界，IWC成為他的名錶啟蒙老師，暗自許願存錢後要買一只錶，努力後美夢成真將Big Pilot大飛行員錶納為收藏，至今仍愛不釋手，問及名錶收藏還缺哪一種功能錶款？他指著手上的IWC葡萄牙系列萬年曆腕錶44曜石黑款，笑著說：「還真的缺一只萬年曆錶！」

▲▼IWC,Blancpain 。（圖／公關照）

▲IWC葡萄牙系列曜石黑手動上鏈陀飛輪日夜顯示腕錶。

再次為IWC站台，張孝全對於IWC台北101專賣店的年輕形象與舒適空間感到驚艷，品牌標誌性的黑白元素貫穿整間店，首次打造「Engineering Wall製錶機芯工藝牆」讓賓客可深入了解品牌，此外，店內設置咖啡吧和休息區，讓顧客能自在賞錶。而慶祝嶄新形象店開幕，IWC 2024年度新錶全員到齊，包括張孝全手腕上戴的深邃黑色面盤的葡萄牙萬年曆腕錶，以及葡萄牙系列曜石黑手動上鍊陀飛輪日夜顯示腕錶，後者有兩大特色，其一是56個零件組成的飛行陀飛輪重量僅0.675克，另一亮點是繞自軸旋轉的小球顯示日與夜，相當吸睛。

▲▼IWC,Blancpain 。（圖／公關照）

▲張孝全佩戴的IWC萬國錶葡萄牙系列曜石黑萬年曆44腕錶。

IWC年度話題錶款葡萄牙系列永恆曆腕錶，也首度來台亮相，此款腕錶不僅能辨識不同月份的長度並每四年增加一個閏日，同時考慮了公曆複雜的閏年例外規則；另一特點是具極精確月相盈虧顯示，直到4500萬年後才會與月球軌道相差一天，彰顯品牌傲人的製錶實力。

▲▼IWC,Blancpain 。（圖／公關照）

▲IWC萬國錶葡萄牙系列永恆曆腕錶。

▲▼IWC,Blancpain 。（圖／公關照）

▲IWC台北101專賣店內部店設有咖啡吧區。

▲▼IWC,Blancpain 。（圖／公關照）

▲IWC台北101專賣店呈現製錶機芯工藝牆。

同樣在年曆錶、陀飛輪錶等高複雜錶領域表現亮眼的瑞士名錶Blancpain，則為旗下Villeret超薄腕錶、全日曆月相腕錶、日曆月相腕錶和卡羅素陀飛輪腕錶換新裝，受製錶廠所在地瑞士Le Brassus的汝拉山谷冷杉啟發，一系列招牌錶款呈現太陽紋綠色面盤與綠色錶帶，與18K紅金錶殼完美搭配。

▲▼IWC,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain Villeret全日曆月相腕錶（左）930,000元，Villeret日曆月相鑽錶832,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

▲▼IWC,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain Villeret卡羅素陀飛輪腕錶，11,529,000元。

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關鍵字：

張孝全, IWC, 萬國錶, Blancpain

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