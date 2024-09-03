李俊昊超薄錶黝黑亮麗　伯爵鏤空錶透視機芯

▲伯爵全球形象大使李俊昊戴PIAGET Polo系列42毫米黑陶瓷超薄鏤空自動上鍊腕錶。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

韓星李俊昊近日新錶上手，是他代言的PIAGET（伯爵）第一款以黑陶瓷打造的PIAGET Polo系列42毫米黑陶瓷超薄鏤空自動上鍊腕錶，整體設計維持一貫的纖薄，且散發黝黑亮麗的色澤，與李俊昊喜愛的黑裝完美搭配。







▲PIAGET Polo系列42毫米黑陶瓷超薄鏤空自動上鍊腕錶，1,410,000元。

1979年誕生的PIAGET Polo系列腕錶是優雅運動錶的經典之作，金質錶款配上浮凸條紋的設計風靡一時，品牌與時俱進打造豐富材質與功能性錶款，重大突破是在2021年發表自製1200S1超薄機芯，讓PIAGET Polo腕錶搖身一變成為輕盈纖薄的鏤空錶，最新力作PIAGET Polo系列42毫米黑陶瓷超薄鏤空自動上鍊腕錶，採用黑色DLC處理鈦金屬為基礎，容納陶瓷錶殼和錶圈、錶冠，兼顧工藝、美學與防水性，時標和指針具Superluminova夜光顯示，錶款附有黑色與伯爵藍橡膠錶帶。

▲PIAGET Polo系列42毫米黑陶瓷超薄鏤空自動上鍊腕錶，錶背顯露自製1200S1超薄自動上鍊機芯。

積極探索各種創新材質的HUBLOT，則為黑錶中注入藍色調，打造獨特的Spirit of Big Bang 迷彩藍碳纖維計時碼錶，配上運動風的機能性藍色魔鬼氈錶帶，展現年輕潮流感，而面盤承襲鏤空經典彰顯複雜的機芯結構，功能小盤也飾以藍色呼應迷彩藍色調。





▲HUBLOT限量28只的Spirit of Big Bang迷彩藍碳纖維計時碼錶，1,026,000元。（圖／HUBLOT提供）