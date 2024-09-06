李函三色星芒首飾上身放閃　巧克力不對稱耳環也可愛

▲名模李函擔任APM MONACO台灣形象大使，示範Automne六芒星新作。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥品牌APM MONACO秋季新作，在品牌台灣形象大使、名模李函的演繹下閃耀亮相，身為時尚達人的李函對星芒圖案的Automne系列愛不釋手，她特別喜歡玫瑰金色、金色與銀色3色首飾混搭，她表示若不敢挑戰高調穿搭，其實品牌設計存在感十足，戴單色款式已非常亮眼。





▲APM MONACO Automne雙流星銀色可調節項鍊，5,400元。（圖／APM MONACO提供，以下同）





▲APM MONACO Automne六芒星交織玫瑰金色戒指，4,100元。

APM MONACO秋季新作主打六芒星造型首飾，有雙星設計亦有更華麗的4顆星星層次排列，從耳環、手鍊、項鍊到戒指均備，能發揮創意自由疊搭；另一亮點是宛如可口巧克力的橢圓造型密鑲鋯石款式，當中垂墜耳環採兩側不對稱設計，相當時髦。

▲APM MONACO Automne精緻玫瑰金可調節項鍊，9,700元。





▲APM MONACO Automne系列密鑲巧克力垂墜耳環，6,600元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）今年秋冬則延續春夏系列的海洋靈感，將施華洛世奇水晶珍珠和水晶融合在一起，其中 Idyllia系列以雪花的幾何形狀為主視覺，採用爪鑲方晶鋯石從各個角度捕捉光線；而線條俐落、風格大膽的 Millenia系列，結合冰藍色、海藍寶石色和藍寶石色等多種層次藍色調，打造充滿冬日風情的迷人首飾。





▲施華洛世奇Idyllia系列設計靈感來自雪花的幾何圖案。（圖／施華洛世奇提供，以下同）





▲施華洛世奇Millenia系列首飾結合迷人的冰藍色、海藍寶石色和藍寶石色調。